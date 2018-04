CSM anunta ca a incheiat, in 2012, un protocol cu SRI. Documentul a fost denuntat in 2017

Desecretizarea protocoalelor, ceruta de Dancila

In luna martie 2017, protocolul a fost insa denuntat, prin acordul partilor, fiind demarata procedura de declasificare, se arata intr-un comunicat al CSM."Consiliul Superior al Magistraturii a incheiat, in anul 2012, un protocol institutional cu Serviciul Roman de Informatii. La solicitarea tuturor membrilor Consiliului, formulata de indata ce au luat cunostinta de existenta sa, Protocolul a fost denuntat in cursul lunii martie 2017, prin acordul partilor, iar cu privire la acesta a fost demarata procedura de declasificare, in temeiul Legii nr. 182/2002", precizeaza CSM.Consiliul Superior al Magistraturii mai informeaza ca, in 2014, a fost incheiat un protocol, pe perioada nedeterminata, intre CSM si Centrul National Cyberint in domeniul securitatii sistemelor informatice si de comunicatii."De asemenea, la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii s-a incheiat, in anul 2014, pe o perioada nedeterminata, Protocolul privind cooperarea intre Consiliul Superior al Magistraturii si Centrul National Cyberint in domeniul securitatii sistemelor informatice si de comunicatii, avand ca obiect protectia retelelor informatice ale institutiei, in cadrul proiectului Sistem national de protectie a infrastructurilor IT&C de interes national impotriva amenintarilor provenite din spatiul cibernetic, derulat de Serviciul Roman de Informatii si de alte institutii partenere prin intermediul programului cu finantare europeana POSCEE. Protocolul nu are regimul unui document clasificat", subliniaza CSM in comunicat.Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat, dupa sedinta de miercuri, ce decizii a luat dupa ce au fost examinate raspunsurile primite de la institutiile din sistemul judiciar cu privire la protocoalele incheiate cu structurile de informatii.Astfel, CSM vrea ca toate protocoalele incheiate de institutiile din justitie cu serviciile de informatii sa fie facute publice . Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi de membrii Consiliului.Amintim ca premierul Viorica Dancila a solicitat desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, sub motivul "interesului public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala".Ulterior, in 19 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut oficial procurorului general Augustin Lazar inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, DNA, DIICOT si SRI. Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare incheiat cu Parchetul General . Protocolul a fost semnat in februarie 2009 de procurorul general Tiberiu Nitu si prim-adjunctul SRI Florian Coldea si a inlocuit documente similare incheiate chiar imediat dupa infiintarea de catre Guvernul Nastase a Parchetului National Anticoruptie (PNA), actuala DNA.Documentul are semnaturile adjunctului SRI Florian Coldea si prim adjunctului procurorului general, Tiberiu Nitu, fiind aprobat de Laura Codruta Kovesi in calitate de procuror general si de George Maior, director al SRI.