CSM: Atacurile unor lideri politici la adresa justitiei au afectat independenta sistemului judiciar

Potrivit surselor citate, decizia a fost luata cu 15 voturi "pentru".CSM a luat in dezbatere, miercuri, o cerere de aparare a independentei sistemului judiciar, a carei discutare a fost amanata pe 14 iunie.Citeste cum au decurs discutiile: Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a trimis la CSM, in luna iunie, o cerere de aparare a independentei sistemului judiciar "fata de atacurile recente ale reprezentantilor de seama ai puterii legislative si ai puterii executive, materializate in discursurile unor lideri politici din data de 9 iunie, respectiv data de 10 iunie".Conform FJR, este necesara interventia "neintarziata" a CSM, in calitate de garant al independentei justitiei, pentru "a stopa atacurile fara precedent la adresa judecatorilor si procurorilor".De asemenea, Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania si Asociatia Magistratilor din Romania au facut un apel "tuturor persoanelor interesate" sa constientizeze ca problemele din Justitie se rezolva institutional, prin proceduri legale, nu in strada.