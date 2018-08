CSM cere autoritatilor publice echidistanta pana la finalizarea procedurilor judiciare intreprinse de magistrati

facem un apel public catre toate institutiile si autoritatile publice de a se manifesta echidistant pana la finalizarea procedurilor judiciare

"Urmare a evenimentelor publice derulate in ultima perioada de timp, conducerea Consiliului Superior al Magistraturii, in baza rolului constitutional al acestei autoritati, asigura intreaga societate de preocuparea constanta pentru garantarea independentei Justitiei.Din aceasta perspectiva si in conformitate cu atributiile institutionale legale, ne manifestam interesul si ii sustinem pe magistratii implicati in derularea procedurilor judiciare, astfel incat activitatea desfasurata sa se realizeze in stricta concordanta cu legea, iar independenta si impartialitatea Justitiei sa nu fie afectate, nici la nivel subiectiv si nici obiectiv", se arata in comunicatul remis martiTotusi, Consiliul nu face trimitere la niciun caz concret, mentinand tonul unor afirmatii generale."Magistratii - judecatori si procurori - isi cunosc rolul si atributiile legale, precum si modalitatea in care trebuie derulate procedurile judiciare, sens in care, pentru ca astfel de atitudini sa nu poata constitui elemente de presiune externa ori interna in activitatea judiciara".