CSM cere Ministerului Justitiei raspunsul pe care l-a transmis Comisiei Europene pe dosarele de coruptie

CSM a luat, in sedinta de plen de marti, mai multe decizii referitoare la "probleme de interes public major privind independenta justitiei"."Transmiterea unei solicitari catre Ministerul Justitiei pentru a comunica informatii Consiliului Superior al Magistraturii, cu privire la modalitatea in care a raspuns solicitarii formulate de catre Comisia Europeana la data de 10.10.2012, punctul 20 din anexa, respectiv modalitatea in care a colectat datele, avand in vedere potentialul afectarii independentei instantelor judecatoresti investite cu solutionarea cauzelor respective" - este una dintre deciziile luate de CSM, potrivit Agerpres.Premierul Viorica Dancila i-a cerut luni, printr-o scrisoare, ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa ii comunice urgent daca in perioada 2012 - 2018 au fost transmise catre MJ din partea Comisiei Europene solicitari de informatii cu privire la descrierea situatiei juridice si la stabilirea urmatorilor pasi procedurali in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt, dosare aflate in curs de judecata.Scrisoarea lui Dancila a venit la cateva ore dupa ce presedintele PSD Liviu Dragnea i-a cerut clarificari referitoare la raportul realizat de Comisia Europeana pentru Guvernul Romaniei si care viza anumite cerinte in legatura cu MCV.Realizatorul TV Mihai Gadea a prezentat, duminica seara la Antena3, un raport atribuit Comisiei Europene care includea anumite cerinte cu privire la MCV.Documentul este datat 10 octombrie 2012, adresat Guvernului Romaniei si prezinta o lista de cerinte, in legatura cu MCV. La punctul 20 al documentului se cerea o scurta descriere a situatiei si sa se stabileasca pasii urmatori pentru cazurile de inalta coruptie aflate pe rolul instantelor privindu-i pe: Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Serban Bradisteanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remes, Dan Voiculescu, George Becali, Catalin Voicu, Tudor Chiuariu.Intr-o prima reactie, reprezentanta de la Bucuresti a Comisiei Europene a transmis ca nu are ce comenta."Ca o regula generala,", au raspuns oficialii luni.Marti, Comisia Europeana a precizat ca documentul publicat pe surse de Antena 3 si care a starnit atatea reactii la nivelul Guvernului din cauza numelor unor inculpati celebri facea parte dintr-un "schimb normal de mesaje tehnice in cadrul MCV". Documentul din care a fost extras fragmentul apare ca fiind publicat in urma cu mai multe luni si pe blogul lui Adrian Nastase.