CSM corecteaza amendamentul vazut ca o portita pentru demnitarii corupti: A fost reevaluat continutul propunerii de text

"Retinand ca propunerea Consiliului Superior al Magistraturii vizand modificarea articolului 308 din Codul Penal a fost interpretata intr-un sens contrar celui urmarit, iar discursul public a valorificat-o cai, ipoteza pe care Consiliul o respinge in mod categoric, incriminarea sa fiind pe deplin justificata, in sedinta Comisiei nr.1 - Legislatie si cooperare interinstitutionala de azi, 16 mai 2018,- recuperarea prioritara a prejudiciului in cazul infractiunilor savarsite exclusiv in mediul privat", transmite CSM.Reprezentantii Consiliului spun ca resping "distorsionarea opiniilor exprimate de acesta in exercitarea rolului sau constitutional, in cadrul dezbaterilor publice de catre persoane din intreg spectrul politic".Reactia vine dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a propus un amendament la articolul 308 din Codul penal, care se refera la infractiuni de coruptie si de serviciu comise de alte persoane decat functionarii publici, care stabileste, prin corelare cu articolul 297 privind abuzul in serviciu, ca faptele de abuz in serviciu comise de alte persoane decat functionarii publiciAmendamentul a fost prezentat marti in Comisia speciala pentru legile justitiei, fiind la prima lectura. Presedintele comisiei, Florin Iordache, a declarat ca amendamentul propus de CSM va fi sustinut de PSD, pentru ca "poate fi sustinut" intrucatCSM a transmis ulterior, printr-un comunicat de presa, ca nu a propus instituirea unui prag valoric in cazul vreunei infractiuni, cu atat mai putin in cazul infractiunii de abuz in serviciu savarsita de functionarii publici sau in cazul infractiunilor de coruptie."Consiliul a inaintat Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei, un punct de vedere asupra solicitarii Ministerului Finantelor Publice, de modificare a Legii nr.241/2005 privind evaziunea fiscala. In acest cadru s-a urmarit orientarea spre recuperarea prejudiciului, si nu preeminenta masurilor punitive. In contextul mai larg al dezbaterilor asupra modificarilor Codului penal, Consiliul a propus o abordare integrata a infractiunilor economice, printr-o noua varianta de incriminare a articolului 308 din Codul penal, care reglementeaza exclusiv infractiuni savarsite in mediul privat. Subliniem, asadar, ca, iar nu de catre functionarii publici", a informat CSM, iar ulterior a si modificat textul amendamentului.