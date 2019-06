CSM decide cine va fi noul sef SS. Cum au decurs audierile Adinei Florea si contracandidatului ei

LIVE TEXT

Adina Florea, favorita

Cel de-al treilea candidat, Bogdan Pirlog, nu s-a prezentat la sediul CSM, deoarece a recuzat trei dintre membrii comisiei de interviu: Lia Savonea (presedinte CSM), Simona Marcu si Nicoleta Tint. Sectia pentru procurori din CSM nu a desemnat un reprezentant in aceasta comisie.Cei trei lupta pentru functia eliberata de Gheorghe Stan, cel care a fost numit judecator la Curtea Constitutionala din partea Camerei Deputatilor, la propunerea Partidului Social Democrat.Adina Florea si-a sustinut timp de mai bine de o ora proiectul managerial, fara sa fie intrerupta de membrii comisiei de interviu.La intrebarile puse candidatului, una a vizat scurgerea de informatii din cadrul SIIJ catre mass-media, dar Adina Florea a dat vina pe partile din dosar, care ar livra aceste probe presei.Celalalt candidat, Sorin Eugen Iasinovschi, a sustinut ca sectia a fost creata pentru protectia magistratilor si nu ca o structura de represiune.- Sorin Eugen Iasinovschi si-a sustinut proiectul managerial timp de 30 de minute. Au urmat apoi mai multe intrebari, de dificultate medie, ale membrilor comisiei de interviu."Noi le spunem dosare penale, dar de fapt sunt niste plangeri ale petentilor. Ei cred ca daca fac aceste plangeri impotriva magistratilor vor obtine rejduecarea dosarelor sau se vor razbuna", explica procurorul.Iasinovschi critica faptul ca procurorii SIIJ nu pot pleda in instanta."Magistratul trebuie sa vada in sectie nu un organ de represiune si ceva care ii ofera protectie", insista Iasinovschi.Magistratul arata ca una dintre probleme este faptul ca sectia nu are reactii publice in momentul in care apar acuzatii in spatiul public: "Este o problema de comunicare.""Scopul principal al acestei sectii este protejarea magistratilor de plangerile si denunturile facute", repeta Iasinovschi.El explica ca, din experita sa de 6-7 luni la SIIJ, nu a intalnit cazuri in care magistratul ar fi primit mita, in cele mai multe este vorba de plangeri nefondate ale justitiabililor.Ce parere aveti de candidatura Adinei Florea: "O parere foarte buna!"Sorin Eugen Iasinovschi le-a spus membrilor CSM din comisia de intreviu ca el lucreaza in SIIJ de la infiintarea acestei sectii. Procurorul isi prezinta proiectul managerial.Iasinovschi spune ca pana la infiintarea acestei sectii ar fi existat derapaje in anchetatea magistratilor: "... Sectia este singura in masura de a reda increderea magistratilor, ca nu este facuta cu scopul de a hartui pe cineva, ci de a le proteja interesele."- Interviul Adinei Florea s-a terminat. La final, Simona Marcu si Mariana Ghena i-au pus intrebari din proiectul managerial.O intrebare a vizat si ostilitatea magistratilor care critica SIIJ. De ce este criticata sectia de colegi?Eu nu am auzit un argument substantial care sa justifice aceasta ostilitate. Consider ca in afara de a spune ca la nivelul sectiei, ca, altceva nu am auzit", ridica din umeri Adina Florea.Ea neaga vehement ca sectia ar fi facut abuzuri, asa cum acuza presa sau colegii.", crede Adina Florea.Potrivit acesteia, au fost situatii si in care a gresit, dar va incerca sa nu repete acest lucru.Ce parere are despre candidatura colegului sau, Sorin Eugen Iasinovschi: "- Urmeaza intrebarile puse de membrii comisiei de interviu.Lia Savonea a cerut detalii provind relatiile pe care SIIJ le are cu mass-media si ce masuri ia daca anumite informatii din dosare sunt scurse in presa."Comunicarea cu mass-media este o obligatie a magistratului, care trebuie sa respecte legea si se circumscrie Ghidului privind relatia cu presa", spune Florea.Procurorul arata ca uneori informatiile din dosare care ajung in presa nu fac bine anchetei si ca este necesara respectarea confidentialitatii activitatii de urmarire penala.Lia Savonea critica insa modul in care au aparut anumite probe in mass-media.", spune Savonea.Adina Florea se apara si spune ca aceste documente ar fi fost date de partile din dosare."Ele au ajuns in presa pentru ca au fost distribuite anterior partilor din dosare... Nu a existat nicio coniventa intre vreuna dintre persoanele din cadrul SIIJ si persoanele care au dat publicitatii mijloacele de proba. A fost o chestiune verificata de Inspectia Judiciara.S-a dovedit ca aparitiile publice ale unor inscrisuri sau declaratii erau ulteriore momentului in care am dat partilor anumite acte", explica Florea.Lia Savonea spune ca presiunea strazii ar putea fi o situatie de stres."Da, putem spune acest lucru", confirma Florea.Lia Savonea este curioasa despre calitatile pe care un procuror SIIJ trebuie sa le aiba, intr-o ordine ierarhica.", enumera Florea.- Adina Florea si-a prezentat proiectul managerial timp de aproape o ora, fara sa fie intrerupta de cei trei membri ai comisiei: Lia Savonea, Simona Marcu si Nicoleta Tint.Ea a spus ca este necesara o cooperare loiala cu sefii Parchetului General si o comunicare deschisa cu sefii de sectii din Parchetul General.Procurorul a laudat colectivul de procurori din cadrul SIIJ."Ca poate cele 7 luni de zile de activitate nu ne recomanda din punct de vedere al formarii unui colectiv, aceasta opinie o sa o contrazic, toate aspectele mai putin pozitive, vehiculate in spatiul public, problemele cu care ne-am confruntat, toate aceste chestiuni", spune Florea.Procurorul arata ca niciodata nu o sa apeleze la denunturi luate de la persoane aflate in detentie sau arest sau la autosesizari, daca nu sunt probe suficiente.Adian Florea arata ca intr-un singur caz procurorii SIIJ s-au autosesizat: "."Procurorul s-a plans de presiunea mass-media asupra activitatii SIIJ: "."- Continua interviul procurorului Adina Florea, care explica membrilor comisiei ca cetatenii fac tot mai multe sesizari la SIIJ."Numarul mare de plangeri penale este un indicator ca cetateanul este interesat de activitatea acestei sectii si se indreapta catre aceasta sectie cu incredere si cu speranta ca problemele pe care le sesizeaza vor face obiectul unor cercetari atente si judicioase", explica Adina Florea."SIIJ nu este o Sectie Speciala, este o sectie care respecta normele de procedura si drepturile persoanelor care sunt implicati in dosare penale, dar si a celor care intra in contact cu membrii sectiei", spune procurorul-sef adjunct al SIIJ.Adina Florea sustine ca in ultimii ani ar fi fost facute presiuni asupra magistratilor si ca in prezent se incearca evitarea unor astfel de situatii."Ultimii ani au creat o situatie de presiune asupra modului in care magistratii judecatori si-au desfasurat activitatea.Au fost dosare care s-au solutionat la 5-6 ani de la momentul primei sesizari.... Am fost dosare care au ramas in nelucrare si nu s-a inceput nici macar urmarirea penala", insista Adina Florea.- Procurorul Bogdan Pirlog nu s-a prezentat, marti, la sediul CSM pentru a sustine, in fata comisiei de concurs din CSM, interviul pentru functia de sef al sectiei, deoarece asteapta un raspuns privind recuzarea unor membri. Procurorul a precizat, pentru Mediafax, ca a cerut recuzarea Liei Savonea (presedinte CSM), Simonei Marcu si Nicoletei Tint.- Interviurile candidatilor au inceput cu o intarziere de 30 de minute. Presedintele comisiei, Lia Savonea, a anuntat ca Sectia pentru procurori din CSM a refuzat sa-si delege un membru in aceasta comisie.Primul candidat care incepe interviul este Adina Florea. Procurorul isi prezinta proiectul managerial privind exercitarea functiei de procuror sef. Acesta poate fi accesat pe site-ul CSM. Adina Florea s-a aratat nemultumita de unele articole de presa si a tinut sa faca niste precizari."Niciodata nu am fost aservita politic. Activitatea mea s-a desfasurat potrivit legii, asa cum am jurat cand am intrat in aceasta profesie. Am fost un procuror independent si sunt independent, indiferent de ce se vehiculeaza. Niciodata, nimeni, nici macar nu a incercat sa induca o idee la activitatea desfasurata de mine, din punct de vedere profesional", declara Adina Florea.- Sorin Iasinovschi, candidat pentru sefia SS, a declarat inaintea inceperii interviului ca sunt putini magistratii care contesta aceasta structura de parchet."Un magistrat informat nu ar avea motive sa conteste aceasta sectie", spune Iasinovschi.Intrebat daca SS a procedat corect privind retragerea apelurilor din dosarele lui Viorel Hrebenciuc si Sebastian Ghita, procurorul a subliniat ca nu se poate pronunta, insa "cel care a luat decizia probabil ca a avut argumente solide ca sa le retraga".In martie 2019, Eugen Iasinovschi a cerut Sectiei pentru procurori din CSM sa fie transferat de la SS la unul dintre parchetele militare din tara. Solicitarea sa a fost respinsa.Adina Florea este favorita pentru aceasta functie, in contextul in care este in prezent procuror-sef adjunct al SS si conduce de facto aceasta structura de parchet.Sorin Eugen Iasinovschi este procuror in cadrul SS.Cel de-al treilea candidat, Bogdan Ciprian Pirlog, a fost initial respins pentru acest concurs, motivul fiind "lipsa de vechime efectiva de 18 ani in functia de procuror", pentru ca, ulterior, pe 4 iunie, plenul CSM sa admita contestatia formulata de acesta si sa permita sustinerea interviului pentru conducerea SIIJ.