CSM decide cum vor fi trase la sorti vitoarele completuri de 5 judecatori de la Inalta Curte

Asta dupa ce Curtea Constitutionala (CCR) a aratat ca obligatia de a identifica solutiile, la nivel de principiu, cu privire la legala compunere a completurilor de judecata si de a asigura punerea lor in aplicare revine Sectiei pentru judecatori a CSM."Efectele Deciziei nr. 685 din data de 7 noiembrie 2018 a Curtii Constitutionale a Romaniei", este primul punct pe ordinea de zi a Sectiei pentru judecatori a CSM."Vom da o hotarare de principiu care sa deblocheze activitatea completurilor de 5 judecatori. Sectia pentru judecatori are, potrivit legii organice, atributii referitoare la organizarea si functionarea instantelor. Punctual, in problema acestor completuri, vom respecta decizia CCR si vom crea conditiile, in limita competentelor noastre, ca acestea sa redevina functionale cat mai urgent", a declarat, pentru Mediafax , presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorul Simona Marcu (foto).CCR a stabilit ca CSM sa faca acest lucru in motivarea deciziei prin care a aratat ca exista conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema constituirii completurilor de 5.In motivare, CCR a criticat dur conduita Colegiului de conducere de la Inalta Curte, cel care ar fi trebuit sa organizeze tragerile la sorti, despre care a precizat ca "nu este de natura sa ofere garantii cu privire la restabilirea corecta a cadrului legal de functionare a completurilor de 5 judecatori".In acest moment, completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte sunt blocate, iar la termenul din 3 decembrie toate procesele au fost amanate pentru luna ianuarie 2019.