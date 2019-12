CSM discuta prelungirea delegarii in functie a adjunctului procurorului general si a mai multor procurori-sefi

Cine este Razvan Horatiu Radu

Ziare.

com

In aceasta perioada urmeaza sa expire delegarile in functie a mai multor procurori de rang inalt, cum ar fi cea de procuror general interimar, functie ocupata de Bogdan Licu , sau cea de procuror sef adjunct la DIICOT , functie ocupata de Oana Schmidt Haineala.Pe ordinea de zi de miercuri a Sectiei pentru procurori din CSM sunt mai multe delegari in functii de conducere, atat de la DNA , cat si in Parchetul General, printre cele mai importante sunt cele de procurori sefi ai Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie din DNA, functii ocupate de Marius Bulancea si Paul Dumitriu.Lista completa a delegarilor pentru functile de conducere, pe site-ul CSM. Delegarile in aceste pozitii au loc in acelasi timp in care ministrul Catalin Predoiu a demarat procedura de selectie pentru propunerile de procurori-sefi la Parchetul General, DNA si DIICOT, institutii cheie in justitie care sunt conduse la acest moment de interimari.Razvan Horatiu Radu a fost agentul guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene timp de 11 ani, pana a fost demis, anul trecut, de premierul Viorica Dancila El este magistrat de cariera si a fost numit la 1 august 2007 subsecretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe, agent guvernamental al Romaniei pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului. In 2011, a fost numit agent guvernamental la Curtea de Justitie a Uniunii Europene si la Tribunalul UE, de la Luxemburg.Razvan-Horatiu Radu a urmat cursurile Institutului National al Magistraturii (2001-2003), dupa care a fost numit procuror. Din anul 2006, Razvan-Horatiu Radu a detinut, in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, functia de sef al Serviciului de Integrare Europeana si Programe Phare, (ulterior Serviciul de Afaceri Europene si Relatii Internationale), indeplinind aceasta functie pana la numirea sa la Ministerul Afacerilor Externe.I.S.