CSM examineaza miercuri raspunsurile institutiilor din sistemul judiciar privind protocoalele cu structurile de informatii

"Biroul de Informare Publica si Relatii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice faptul ca in sedinta de miercuri, 4 aprilie 2018, Plenul Consiliului urmeaza sa examineze raspunsurile transmise, la solicitarea acestuia, de catre institutiile din sistemul judiciar, cu privire la protocoalele incheiate cu serviciile/structurile de informatii", precizeaza luni CSM.Consiliul reaminteste ca, in sedinta din 20 martie 2018, s-a decis, printre altele, transmiterea unei solicitari catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, curtile de apel si parchetele de pe langa acestea, Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri si Inspectia Judiciara, in vederea comunicarii Consiliului Superior al Magistraturii, in masura in care exista, a protocoalelor incheiate cu serviciile/structurile de informatii, incepand cu data de 01.01.2005.Protocolul a fost semnat in februarie 2009 de procurorul general Tiberiu Nitu si prim-adjunctul SRI Florian Coldea si a inlocuit documente similare incheiate chiar imediat dupa infiintarea de catre Guvernul Nastase a Parchetului National Anticoruptie (PNA), actuala DNA.Documentul are semnaturile adjunctului SRI Florian Coldea si prim adjunctului procurorului general, Tiberiu Nitu, fiind aprobat de Laura Codruta Kovesi in calitate de procuror general si de George Maior, director al SRI.Amintim ca premierul Viorica Dancila a solicitat desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, "avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala".Ulterior, in 19 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut oficial procurorului general Augustin Lazar inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, DNA, DIICOT si SRI.Iar marti Ministerul Public a transmis ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege pentru declasificarea protocolului incheiat intre Parchetul General si SRI.