CSM explica avizul negativ pentru Gabriela Scutea: Nu detine capacitate de sinteza, nici de punere in practica a obiectivelor

Avizul este consultativ si urmeaza sa fie transmis catre presedintele Klaus Iohannis, impreuna cu propunerea ministrului de justitie de numire in functie.Sectia pentru procurori a explicat pe 11 pagini de ce a avizat-o negativ pe Gabriela Scutea. Concluzia finala: nu indeplineste exigentele necesare din perspectiva numirii in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."Prin modul de raspuns la intrebarile adesate de catre membrii Sectiei pentru procurori, de multe ori aluziv, ambiguu, ezitant si bazat pe retorica excesiva,Din analiza proiectului managerial coroborat cu raspunsurile la intrebarile adresate in cadrul interviului, Sectia pentru procurori apreciaza ca," motiveaza CSM.Rand pe rand, membrii CSM au analizat proiectul facut de Gabriela Scutea pentru functia de procuror general si raspunsurile date de aceasta in cadrul interviului. Ei au criticat mai multe afirmatii facute de aceasta.De exemplu, in cazul apelurilor la 112:"Maniera de abordare a problematicii inregistrarilor ca dosar penal a tuturor sesizarilor prin Serviciul 112 privind faptele ce se urmaresc la plangere prealabila a persoanelor vatamate, a relevat necunoasterea realitatii parchetelor de pe langa judecatorii, minimalizarea problematicii redusa ca raspuns la imprejurarea neverificarii succesiunii de dispozitii si note interne din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie".Membrii CSM au analizat si raspunsurile oferite de Scutea cand a fost intrebata despre semnarea protocolului de colaborare dintre Ministerul Public si SRI, in 2009, cand ocupa functia de procuror general adjunct. Acest document a fost declarat neconstitutional de CCR."In ce priveste raportarea doamnei procuror la subiectul privind protocolul de colaborare incheiat in 2009 intre PICCJ si SRI, sectia apreciaza ca, din raspunsurle oferite, nu rezulta existenta unei capacitati de analiza retrospectiva a candidatei, care impune identificarea de concluzii cu privire la acest aspect, mai ales prin raportare la considerentele deciziiilor instantei de contencios constitutional pronuntate in materie, cu precadere cele ale Deciziei nr. 26/2019," explica CSM.