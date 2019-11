CSM i-a taiat din salariu judecatorului care l-a achitat pe Blaga. Iata de ce

Situatia s-a repetat

Judecatorul a fost sanctionata pentru ca a intarziat sa redacteze motivarile sentintelor in 32 de dosare. Una dintre cele mai vechi este sentinta de achitare din 30 octombrie 2017, a liderului PNL, Vasile Blaga, acuzat de fapte de coruptie.Motivarea in cazul lui Vasile Blaga a fost redactata la inceputul verii 2019, iar contestatia DNA se judeca in acest moment la Curtea de Apel Bucuresti.Concret, Cipariu a fost sanctionata disciplinar pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art. 99, litera (r), prima teza din Legea 302/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor:sau a actelor judiciare ale procurorului,Decizia CSM poate fi citita pe site-ul institutiei. Nu este pentru prima data cand Cipariu este in aceasta situatie. In 2015, Sectia pentru judecatori a CSM a dispus excluderea din magistratura a judecatorului pentru intarzierea redactarii a 53 de hotarari judecatoresti, dintre care unele mai vechi de 2 ani.In 2016, insa, Inalta Curte i-a comutat sanctiunea din excludere din profesie in diminuarea salariului cu 20% timp de 6 luni, iar judecatorul a continuat sa emita decizii pe care nu le-a motivat in termen de 30 de zile, asa cum prevede legea.