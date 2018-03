CSM i-a taiat salariul unui judecator care a criticat intr-un editorial decizia CCR in cazul Ordonantei 13

Editorialul care a deranjat

Ciprian Coada a criticat intr-un editorial decizia prin care CCR a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public/DNA si Guvern, in cazul anchetei adoptarii OUG 13/2017 de modificare a Codurilor Penale. Cazul a fost deschis la solicitarea Curtii Constitutionale.Magistratul a fost gasit vinovat pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de articolul 99 litera a) (- n.red.) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.In acelasi caz, CSM a respins actiunea disciplinara facuta de Inspectia Judiciara in cazul abaterii privind articolul 99 litera b) (incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii -n.red.) raportat la articolul 9 alineatul (2) (judecatorii si procurorii sunt obligati ca in exercitarea atributiilor sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea, in orice mod, a convingerilor lor politice - n.red.) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.Decizia Sectiei disciplinare pentru judecatori a CSM poate fi contestata la Inalta Curte."Din punctul meu de vedere, analizand existenta unor fapte ca infractiuni si impunand Ministerului Public o solutia de clasare, Curtea Constitutionala a savarsit un amestec in domeniul unei alte puteri organizate in stat, astfel incat o asemenea decizie nu poate fi aplicata si respectata intocmai, fata de cadrul legal si constitutional actual", arata magistratul Ciprian Coada, in editorialul "Ordinea de zi: in cautarea prestigiului pierdut", publicat pe portalul juridice.ro , pentru care a fost acum sanctionat.La finalul articolului, judecatorul Ciprian Coada scria despre "ampla conjuratie impotriva statului de drept"."Asa fiind,Cat despre ampla conjuratie impotriva statului de drept, Republica Italiana de la inceputul anilor '80 a trait, la randul sau, o experienta, care ne-ar putea servi ca exemplu. Dar despre aceasta, in episodul urmator, poate pana atunci organele de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale vor face, chiar ele, unele dezvaluri, iar cine are urechi sa auda si sa priceapa, dar mai ales sa actioneze. In fond, ce am avea de pierdut decat aflarea adevarului?Le ofer chiar eu un punct de plecare: incalcarea de catre diferiti functionari publici si inalti demnitari ai statului a regimului incompatibilitatilor prevazute de lege si neconsemnarea in propriile declaratii de interese a apartenentei unora la unele forme de asociere, care ar putea fi asimilate organizatiilor secrete interzise prin Constitutia Romaniei", a scris Ciprian Coada.Curtea Constitutionala a sesizat Inspectia Judiciara la cateva zile dupa publicarea editorialului.Sesizarea a fost facuta "in legatura cu conduita pe care domnul Ciprian Coada, judecator la Curtea de Apel Constanta - Sectia Penala, a ales sa o adopte in mod public fata de solutia pronuntata de Curtea Constitutionala", privind conflictul constitutional intre Executiv si Parchetul General si DNA.Curtea Constitutionala a aratat ca ancheta procurorilor DNA legata de adoptarea OUG 13/2017 nu intra in competentele procurorilor, deoarece acestia nu pot face cercetari privind oportunitatea si legalitatea unui act normativ adoptat de legiuitor.In vara lui 2017, Inspectia Judiciara a finalizat cercetarea disciplinara in acest caz si a trimis dosarul la Sectia disciplinara din CSM."Cu referire la abaterea disciplinara prevazuta de articolul 99 litera a) s-a retinut ca judecatorul, prin afirmatiile acuzatoare, ofensatoare si defaimatoare a adus atingere onoarei si probitatii profesionale a judecatorilor Curtii Constitutionale a Romaniei si judecatorilor - membri ai unor asociatii profesionale, prestigiului justitiei, precum si institutiei Curtii Constitutionale a Romaniei", arata IJ.Totodata, sursa citata noteaza ca in privinta abaterii disciplinare prevazute de articolul 99 litera b) s-a retinut ca, prin exprimarea unor teme si subiecte de ordin politic, specifice procesului legislativ, a manifestat convingeri politice incalcand prin aceasta interdictia prevazuta de articolul 9 alineatul (2) din Legea 303/2004.