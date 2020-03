CSM ii apara reputatia profesionala procurorului Horatiu Radu, care a fost filat la o intalnire privata, cu niste jurnalisti

Procurorii au deschis o ancheta

Magistratul ceruse Inspectiei Judiciare sa faca verificari sub aspectul riscului de a fi afectata reputatia profesionala, independenta si impartialitatea, in urma unei serii de articole din mai multe publicatii online in care erau prezentate inregistrari video difuzate de Romania TV si Antena3.In aceste inregistrari apareau jurnalistii Alex Costache si Cosmin Savu, la o intalnire privata, intr-un local din Capitala, impreuna cu Horatiu Radu, procurorul sef adjunct de la Parchetul General, si judecatorul Razvan Pastila.Este vorba despre un caz in care s-a inceput si o ancheta la Parchetul Militar. In perioada in care a avut loc filajul, Horatiu Radu ocupa functia de adjunct al procurorului general al Romaniei.In articole era invocata existenta unui asa-zis complot intre ziaristi si procurori din CSM, care ar fi urmarit influentarea avizelor acordate de Sectia pentru procurori a Consiliului pentru unii candidati la functiile de procuror general si procuror sef DIICOT, respectiv Gabriela Scutea si Giorgiana Hosu.Potrivit unor surse judiciare, in urma verificarilor, Inspectia Judiciara a concluzionat ca informatiile prezentate de publicatile online si televiziuni pot avea drept consecinta discreditarea profesionala si morala a procurorului Horatiu Radu, "crearea unei suspiciuni in randul opiniei publice cu privire la impartialitatea si independenta in dispunerea solutiilor de catre domnul procuror."Inspectorii considera ca intreaga modalitate de abordare a subiectului numirii procurorului general al Romaniei, maniera in care au fost publicate informatiile pot inocula cititorilor sugestia ca aceasta procedura, precum si celelalte proceduri de selectie si numire in functiile de conducere din cadrul Ministerului Public, sunt subiective, imprevizibile, cu un impact negativ asupra activitatii Ministerului Public si a Sectiei pentru procurori din CSM.