CSM incearca pentru a treia oara validarea Adinei Florea la sefia SS

Este a treia oara cand acest punct se afla pe ordinea de zi a plenului CSM, de fiecare data discutiile au fost amanate deoarece nu a fost realizat cvorumul de prezenta.De altfel, sapte membri CSM au solicitat sa se amane discutarea tuturor aspectelor ce privesc activitatea SS, pana dupa ce vor fi facute publice rapoartele Comisiei de la Venetia si ale GRECO , adoptate in saptamana 17-21 iunie 2019, dar si dupa ce se va organiza o dezbatere publica asupra activitatii SIIJ.Adina Florea s-a clasat pe primul loc la concursul pentru sefia SS, post ramas vacant dupa numirea lui Gheorghe Stan in functia de judecator la Curtea Constitutionala, ea clasandu-se pe primul loc dupa sustinerea proiectului referitor la exercitarea atributiilor functiei de conducere.Adina Florea a obtinut punctajul 9,86.Pe locul al doilea s-a situat Sorin Eugen Iasinovschi cu un punctaj final 8,85, in timp ce Bogdan Pirlog, procurorul care a deschis ancheta referitoare la evenimentele din 10 august 2018, din Piata Victoriei, a obtinut punctajul 3,85.Conform CSM, rezultatele sunt definitive si nu pot fi contestate.Candidatii au sustinut un interviu si au prezentat un proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere.