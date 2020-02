CSM intervine impotriva uneia dintre ordonantele lui Orban: Nu respecta ce s-a votat la referendumul pe Justitie

Ziare.

Sectia pentru judecatori considera ca raspunderea disciplinara a magistratilor, ca element component al statutului acestora, se circumscrie sferei de reglementare cu privire la care este interzisa adoptarea unei ordonante de urgenta, in urma referendumului din 26 mai 2019.Exceptia de neconstitutionalitate vizeaza dispozitiile art. IV pct. 26 din OUG 23/2020, intrucat prin aceasta ordonanta pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra achizitiilor publice a fost adoptata o solutie normativa ce vizeaza reglementarea unei abateri disciplinare in cazul judecatorilor care solutioneaza litigii in materia achizitiilor publice."Sectia pentru judecatori apreciaza ca raspunderea disciplinara a magistratilor, ca element component al statutului acestora, se circumscrie sferei de reglementare cu privire la care este interzisa adoptarea unei ordonante de urgenta ca urmare a organizarii si desfasurarii referendumului national din data de 26 mai 2019.Prin urmare, Guvernul Romaniei si-a arogat o competenta de legiferare cu incalcarea vointei majoritare exprimata ca urmare a referendumului din anul 2019, confirmata de Curtea Constitutionala", sustin reprezentantii CSM.Conform sursei citate, la adoptarea actului normativ, Guvernul nu a respectat procedura de legiferare in ceea ce priveste avizele legale necesare, astfel cum aceste dispozitii au fost interpretate in jurisprudenta Curtii Constitutionale a Romaniei."Astfel, avand in vedere incidenta OUG nr. 23/2020 in ceea ce priveste activitatea autoritatii judecatoresti, prin reglementarea unei abateri disciplinare in cazul judecatorilor care solutioneaza o anumita categorie de litigii,", sustine Sectia pentru judecatori.Totodata,, urmand ca acestia sa raspunda disciplinar pentru nerespectarea "dispozitiilor cuprinse de lege privind solutiile ori masurile ce pot fi dispuse", eliminand posibilitatea ca judecatorul sa interpreteze normele de drept aplicabile in considerarea situatiei dintr-o speta concreta.De asemenea, Sectia pentru judecatori retine ca modul de redactare a abaterii disciplinare prevazuta de OUG 23/2020 este ambiguu, neputandu-se stabili conduita de urmat de catre judecatorii care solutioneaza litigii in materia achizitiilor publice, existand riscul suprapunerii reglementarii in procesul de interpretare cu alte abateri disciplinare reglementate de dispozitiile Legii 303/2004., cu incalcarea rezultatului referendumului din anul 2019 si a independentei judecatorilor, eludand totodata posibilitatea de exprimare atat a avizului Consiliului anterior adoptarii, cat si a oricarei opinii a corpului profesional al judecatorilor", arata sursa citata.OUG 23/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial in 12 februarie.