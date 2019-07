CSM o ataca pe Tarcea dupa ce a contestat numirea inlocuitoarei sale la Inalta Curte

Ziare.

com

Corbu a fost singurul candidat pentru functie si a fost joi validata de CSM , in urma unui interviu de 4 ore pe parcursul caruia au existat numeroase contre si tensiuni intre Lia Savonea si Cristina Tarcea."Interpretarea avansata de presedintele in functie, respectiv ca declansarea procedurii trebuie facuta dupa expirarea mandatului sau, tinde sa acrediteze ideea ca legiuitorul ar fi urmarit un interimat obligatoriu necesar derularii acestei proceduri (aproximativ 2 luni), distorsionand sensul reglementarii care acopera o multitudine de situatii de incetare a mandatului functiei si nu doar ipoteza ajungerii la termen a acestuia (revocare, demisie, pensionare, deces etc.).O atare asertiune nu doar ca este contrara vointei legiuitorului, dar este si surprinzatoare, in conditiile in care vine chiar de la presedintele in functie care ar trebui sa fie primul preocupat sa previna riscul unei instabilitati la varful justitiei.In ciuda faptului ca procedura este declansata inca din data de 30 mai 2019, presedintele instantei supreme nu a avut nicio obiectiune pana la momentul la care a adresat intrebari candidatului, in conditiile in care a existat cadrul institutional in care ar fi putut sa releve o presupusa neregularitate", se arata intr-un comunicat al CSM remis Ziare.com.Astfel, conducerea Consiliului anunta ca Corbu isi va incepe mandatul a doua zi dupa ce Tarcea il termina pe al ei."Facem precizarea, in acest context, ca numirea viitorului presedinte opereaza incepand cu ziua urmatoare a incetarii actualului mandat In concluzie, este regretabil modul in care presedintele in functie, care nu si-a depus candidatura pentru un nou mandat, a ales sa se manifeste fata de un judecator al instantei supreme, succesorul sau", se incheie comunicatul CSM.A.S.