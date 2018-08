CSM reactioneaza ferm dupa declaratiile lui Toader: Sunt grave si pun la indoiala credibilitatea Ministerului Public

Toader il evalueaza pe Lazar din cauza protocoalelor despre care "nu a stiut". Procurorul general demonstreaza ca nu e asa

Ziare.

com

Astfel, CSM considera ca declaratiile lui Tudorel Toader reprezinta "afirmatii grave la adresa justitiei din Romania"."Sectia pentru procurori a luat act cu ingrijorare de declaratiile publice ale ministrului Justitiei din data de 27.08.2018, potrivit carora "Ministerul Public s-a indepartat treptat de la rolul constitutional pe care-l are (...) s-a indepartat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor si libertatilor cetatenesti".Aceste declaratii care acrediteaza ideea ca procurorii isi desfasoara activitatea cu incalcarea cadrului legal si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor", se arata intr-un comunicat al CSM.Mai mult, sectia pentru procurori atrage atentia ca"Sectia pentru procurori subliniaza nevoia unui mesaj public echilibrat si responsabil care sa consolideze increderea cetateanului in actul de justitie, indatorire care revine deopotriva tuturor reprezentantilor institutiilor publice, inclusiv ministrului Justitiei", se mai arata in comunicat.Declaratia la care face referire CSM a fost facuta luni dimineata , in momentul in care ministrul Justitiei dadea explicatii despre demararea procedurii de evaluare a procurorului general Augustin Lazar, sustinand ca decizia nu a venit din senin."Nu comentez comentariile altora, dar va pot spune urmatorul lucru. Decizia de demarare a procedurii de evaluare nu a venit nici din senin, nici circumstantial. Eu am observat de-a lungul timpului si probabil ati observat si dvs cum Ministerul Public s-a indepartat treptat de la rolul constitutional pe care-l are (...) s-a indepartat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor si libertatilor cetatenesti", a spus Toader.Amintim ca, sambata dimineata, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca declanseaza procedura de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, Augustin Lazar , in contextul protocoalelor incheiate cu SRI. El a spus ca rezultatele evaluarii, insotite de eventuale propuneri, vor fi facute publice in termen de cel mult 30 de zile.Unul dintre protocoalele la care face referire Toader a fost postat joi seara pe Facebook de Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila . Este vorba despre un protocol de colaborare intre SRI si PICCJ, referitor la "cooperarea pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin", incheiat in decembrie 2016.SRI si Parchetul General au venit insa ulterior cu precizari publice in legatura cu acest subiect.Imediat dupa anuntul lui Toader, procurorul general Augustin Lazar a avut o prima reactie si a spus ca tema prezentata este una falsa, ca Ministerul Justitiei fusese informat cu mult inainte de aceste protocoale si ca va face publica aceasta corespondenta zilele urmatoare.Mai mult, Lazar a spus ca toate aceste atacuri asupra Parchetului General pe tema protocoalelor au loc pentru a destabiliza institutia cand se lucreaza la solutionarea unor dosare extrem de importante, cum ar fi cel al Revolutiei si cel al violentelor din 10 august din Piata Victoriei. Replica lui Toader nu s-a lasat asteptata . Ministrul Justitiei a afirmat sambata seara ca tot ce a primit a fost doar o copie a protocolului din 2009, din care lipseau ultimele doua pagini.Toader a mai spus ca doar ulterior au ajuns la MJ si ultimele doua pagini, dar niciun alt document.Procurorul general s-a tinut de cuvant, iar luni a prezentat corespondenta purtata intre Ministerul Public si Ministerul Justitiei pe tema protocoalelor cu SRI, afirmand ca trebuie "sa vedem care este adevarul despre aceasta manipulare penibila".