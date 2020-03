Cum a aparat CSM independenta procurorilor SS la solicitarea Adinei Florea si a lui Gheorghe Stan

Ce i-a nemultumit pe procurorii SS

Cererea procurorilor Sectiei Speciale a fost acceptata de 10 membri CSM, 5 au votat impotriva, iar un vot a fost nul.Surse judiciare au explicat pentruca unul dintre cei care au votat pentru aprararea independentei sitemului judiciar a fost actualul procuror general al Romaniei, Gabriela Scutea. Pe 5 februarie 2020, cand s-a luat in discutie acest subiect, a fost prima sedinta CSM la care a participat Gabriela Scutea, procurorul general al Romaniei fiind membru de drept al plenului.Din punct de vedere tehnic, plenul CSM a votat un raport al Inspectiei Judiciare, realizat de inspectorul Mihaela Hrituc.In primul rand, interviul pe care Cosmin Iordache, copresedintele Asociatiei "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor", l-a acordat. Cosmin Iordache este procuror DNA din 2010, a instrumentat dosare importante, precum cele ale lui Gheorghe Stefan, al fostului director al Postei, al fostului primar din Navodari etc. In dosarele sale nu a existat nicio achitare."Eu am ales sa fiu procuror intr-un sistem democratic la standarde europene, nu intr-o republica bananiera. Nu accept sa fiu complice tacut la prabusirea statului de drept, a democratiei. Nu vreau sa-mi fie rusine ca am trait in epoca asta si am tacut", spune Cosmin Iordache intr-un interviu acordat, in care atinge cele mai sensibile teme ale momentului: ce s-a discutat la Cotroceni, protocoalele cu SRI, sectia pentru magistrati, marile manipulari, scandalurile din DNA si situatia actuala a institutiei.In momentul in care Cosmin Iordache acorda interviul, Gabriela Scutea facea parte din asociatia in care acesta era co-lider, Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor".O alta nemultumire a fost un comunicat al Asociatiei Initiativa pentru Justitie (AIJ), condusa de procurorii Bogdan Pirlog si Sorin Lia."In ceea ce priveste Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, aceasta apare ca fiind infiintata din doua motive principale: pe de o parte, pentru a asigura impunitatea magistratilor corupti, agreati de putere, cu riscul refacerii retelelor de coruptie din anii '90 si din prima parte a anilor 2000, pe de alta parte, pentru a actiona ca un organ represiv, care sa poata fi folosit impotriva magistratilor incomozi - aspecte cu privire la care magistratii au atras atentia inca de la momentul punerii in discutie a infiintarii acestei sectii speciale", se arata in comunicatul AIJ.La doua zile dupa publicarea interviului cu Cosmin Iordache, Gheorghe Stan a trimis, fostei sefe CSM, Lia Savonea, o cerere prin care sa sesizeze plenul pentru a se discuta apararea independentei."Este inadmisibil ca, la adapostul ingaduintei unui grad oarecare de rezerva, presa sa accepte colportarea in spatiul public a unor jigniri, neadevaruri, aprecieri subiective formulate adesea intr-un limbaj coclocvial, nepotrivit unui magistrat care se exprima in spatiul public, toate aceste manifestari avand loc cu acceptul si chiar incurajarea unui ziarist, rezultand, astfel, un articol pur si simplu defaimator la adresa unor magistrati, dar si a sistemului de justitie in ansamblul sau," sustine Gheorghe Stan.Cererea lui Gheorghe Stan a fost trimisa la CSM pe 3 aprilie 2019. In mai 2019, el a fost propus de PSD pentru ocuparea unui post de judecator la Curtea Constitutionala. Trebuie precizat ca, anterior numirii in fruntea SS, Gheorghe Stan a fost timp de mai multi ani adjunct al sefului Inspectiei Judiciare.Dupa cum am aratat, inspectorul Mihaela Hrituc a analizat interviul, dar si comunicatul de presa AIJ. Concluzia acesteia: declaratiile procurorilor au depasit "limitele admisibile ale libertatii de exprimare, asa cum sunt protejate de dispozitiile art. 10 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.""In concluzie, atat afirmatiile facute de domnii procurori Pirlog Bogdan si Lia Sorin, cat si cele facute de domnul procuror Iordache Cosmin nu au fundament si constituie, in fapt, o diseminare a unor opinii personale tendentioase, de natura a pune in discutie credibilitatea procurorilor din cadrul Sectiei pentru pentru investigarea infractiunilor din Justitie, incercand sa acrediteze ideea unei functionari anormale si incorecte a sistemului judiciar, pe componenta de exercitare a atributiilor de serviciu ce le revin procurorilor SIIJ, parte a mecanismului Justitiei, in sensul ca instrumenteaza dosare penalesisi nu pe baza de probe," scria Mihaela Hrituc.Potrivit inspectorului, in acest caz se impune apararea independentei, prestigiului si credibilitatii sistemului judiciar in ansamblul sau, implicit si a procurorilor din cadrul SS.