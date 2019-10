Cum i-a ajutat PSD pe "civilii" din CSM sa aiba statut de demnitar - cu salariu de 6 ori mai mare si angajati platiti de stat

Cine sunt consilierii

O modificare legislativa la Legea 317/2004 privind CSM-ul, facuta la sfarsitul anului trecut in comisia parlamentara condusa de Florin Iordache, ii transforma pe cei doi "civili" in membri plini ai CSM, egali cu ceilalalti judecatori si procurori, isi primesc salariile intregi, plus decont chirie, transport si diurna daca au domiciliul in afara Bucurestiului. Au aceleasi drepturi, dar mai putine obligatii.Potrivit modificarilor legislative, membrii alesi si reprezentantii societatii civile au calitatea de demnitar si beneficiaza de dispozitiile OG privind organizarea cabinetului demnitarului. Anterior acestei prevederi, doar judecatorii si procurorii din CSM aveau calitatea de demnitar, dar fara a beneficia de dispozitiile OG privind organizarea cabinetului demnitarului.In baza acestei dispozitii, fiecare membru CSM are dreptul la un director de cabinet si doi consilieri - un post finantat si unul nefinantat. Alistar si Chelaru si-au angajat deja cate un sef de cabinet si cate un consilier."In prezent, la cabinetele membrilor alesi ai CSM sunt angajati 3 directori de cabinet la 3 dintre cei 16 membri alesi ai Consiliului, precum si 4 consilieri, la 4 dintre cei 16 membri alesi ai Consiliului", arata CSM, intr-un raspuns transmis la solicitareaIn schimb,are un director de cabinet, pe Crina Bianca Veres, si un consilier - Nicolae Elvis Cioaba.La randul sau,are un director de cabinet - Iulian Hagiu si un consilier - Alin Alexandru Zaharia.O parte dintre ceilalti membri CSM si-au luat, dupa caz, un consilier sau un sef de cabinet: Simona Marcu are un consilier (Bogdan Vasile Sabie), Andrea Anamaria Chis are un director de cabinet (Paul Popa), iar vicepresedintele CSM, Nicolae Solomon, are un consilier (Florin Constantin Balaceanu).," precizeaza CSM, in raspunsul transmisPractic, cei doi membri CSM din partea societatii civile au angajat doi din cei trei directori de cabinet din intreg CSM-ul si doi consilieri din totalul de patru consilieri la nivelul intregului Consiliu.."Legat de acest subiect, Europa Libera scrie ca, pana sa fie modificata legea, cei doi membri CSM din partea societatii civile primeau o indemnizatie de sedinta.Astfel, in 2017, pentru patru luni de activitate in CSM, Victor Alistar a primit 26.679 de lei. Din toamna lui 2018, odata cu noua lege facuta de PSD si ALDE, veniturile lui Alistar de la CSM au crescut de 6 ori, pana la 165.863 de lei, tot pentru patru luni. In aceasta suma intra "indemnizatie si diurne de delegare".Celalalt reprezentant al societatii civile in Consiliu, Romeu Chelariu, a primit indemnizatie pentru perioada septembrie - decembrie 2017, 26.679 de lei. Un an mai tarziu, Chelariu primea de la CSM 167.158 de lei pentru aceeasi perioada, septembrie - decembrie 2018.