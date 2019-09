Cum limiteaza CSM accesul presei la informatii esentiale din anchete si procese: Numele violatorilor si criminalilor, secretizate

Cum arata prevederea

Pe lista informatiilor care nu pot fi comunicate presei se afla: numele si prenumele unor suspecti. Aceste informatii pot fi comunicate "doar daca faptele pentru care este urmarit penal afecteaza capacitatea de exercitare a functiei publice".Un specialist in comunicare publica care activeza in sistemul judiciar a explicat pentru Ziare.com ca potrivit acestui ghid, se pot face publice doar numele persoanelor care au comis fapte ce au legatura cu functia publica pe care o ocupa.", explica sursa citata.Dar daca aceleasi persoane sunt acuzate de alte infractiuni, cum ar fi crima, viol, agresiune sexuala sau talharie? "", explica specialistul in comunicare.Prevederea ciudata este in articolul 28, alineatul 4, din Ghidul CSM: "".Ghidul face trimitere la prevederea din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public potrivit careia: "".O prevedere similara este si in cazul persoanelor trimise in judecata.DNA a atras atentia in propunerile si observatiile trimise la CSM, pe 8 august 2019, ca in baza acestei prevederi, daca ar fi fost in vigoare in iulie 2019, procurorii DIICOT n-ar fi trebuit sa faca public nici macar numele lui, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal."In situatia in care, art. 28 alin 4, asa cum este mentionat in proiectul de Ghid supus analizei, ar fi fost deja in vigoare,, deoarece faptele pentru care acesta este urmarit penal NU afecteaza capacitatea de exercitare a functiei publice", explica DNA.Tocmai avand in vedere gravitatea infractiunii si pericolul social, numele suspectului trebuia facut public, explica DNA."Or,De altfel, unitatea respectiva de parchet a si considerat, pe buna dreptate, ca a comunica numele si prenumele presupusului autor reprezinta un raspuns adecvat justificat de interesul public major", argumenteaza DNA.Cand au fost consultati de CSM, procurorii de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 5 au cerut explicit sa stie cu vor face in astfel de cazuri: "".Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea a fost de aceeasi parere: "comunicarea publica devine extrem de dificila, proiectul de ghid fiind fara raspunsuri concrete"."Cum vor putea fi redactate comunicatele cu privire la inceperea urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale, luarea unor masuri preventve, trimiterea in judecata, in cauzele de interes public, in ipoteza contrara a celei de mai sus ()? Prin folosirea initialelor suspectului/inculpatului? Sau prin utilizarea unor sintagme generale,?", a mai intrebat parchetul din Oradea.Toate aceste intrebari, legitime si justificate, au ramas fara raspuns.Similar, daca un inalt functionar public este acuzat de mita sau trafic de influenta, numele acestuia poate fi facut public, in timp ce numele persoanei care a cumparat influenta sau a dat mita, care nu ocupa o functie publica, nu poate fi facut public.De altfel, un astfel de caz recent este cel al fostul sef al Directiei de Investitii Achizitii Publice si Servicii Interne din Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Dan Stroe, pus sub acuzare pentru ca ar fi luat spaga de la trei afaceristi. In acest caz, DNA a facut public numele acestuia.In baza Ghidului, procurorii anticoruptie nu au facut public insa numele afaceristilor cercetati in acest dosar pentru cumparare de influenta. Este acest lucru o discriminare?Tot DNA arata in documentele trimise la CSM ca: "".In plus, in sprijinul publicarii numelor suspectilor este chiar jurisprudenta CEDO. Doi afaceristi romani, Sorin Rosca Stanescu si Dinu Patriciu, s-au plans la Curtea Europeana de faptul ca numele lor a fost publicat in comunicatele de presa ale procurorilor. Solicitarile lor au fost respinse ca inadmisibile.", motiveaza CEDO.In ceea ce priveste comunicatele de presa ale parchetului, Curtea a observat ca ele se limiteaza la informarea publicului despre derularea anchetei penale aflata in curs.", motiveaza CEDO.Ghidul CSM mai stabileste ca "infomatiile privind existenta unei plangeri sau denunt pe rolul organelor de urmarire penala referitoare la posibila savarsire a unor fapte de natura penala, precum si datele cuprinse in aceste acte de sesizare nu sunt publice". In mod exceptional, daca cel care a sesizat parchetul face public acest lucru, procurorii pot confirma sau infirma existenta sesizarii.Accesul la mai multe informatii din ancheta, care erau publice pana in acest moment, cum ar fi inceperea urmaririi penale, finalizarea anchetei sau trimiterea in judecata, poate fi restrictionat de procurorul de caz.In faza judecarii unui dosar, purtatorul de cuvant al instantei si magistartul de caz decid daca ii dau voie unui jurnalist sa studieze un dosar aflat pe rolul instantei. CSM a introdus o lista larga de dosare care nu pot fi consultate. Refuzul pentru studierea unui dosar trebuie sa fie motivat.O alta prevedere controversata a CSM vizeaza persoanele condamnate, despre care instantele si parchete nu vor mai putea da informatii, dupa eliberarea din penitenciar.", se arata la articolul 54.Si in acest caz,", explica DNA.Pe de alta parte, nu este clar de ce restrictia de informare se raporteaza la executarea "hotararii" si nu la reabilitarea persoanei condamnate.Mai multe instante si parchete din tara au trimis opinii la CSM pentru realizarea acestui Ghid.De exemplu, Curtea de Apel Bucuresti a cerut ca in timpul urmaririi penale, procurorii sa nu ofere nicio informatie din ancheta, deoarece s-ar incalca prezumtia de nevinovatie.", si-a motivat solicitarea Curtea de Apel Bucuresti.Pe de alta parte, Curtea de Apel Galati a cerut CSM sa stabileasca daca sispozitiile Ghidului se aplica si pentru bloggerii sau freelancerii, daca acestia pot avea acces la dosare pentru a le studia sau daca pot obtine copii de pe documentele din proces: "".