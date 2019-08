Cum se lucreaza la Judecatoria Craiova: 11 magistrati muncesc in acelasi birou, iar toaleta se darama

Foto: Facebook/ Revista Forumul Judecatorilor

Solicitarea magistratilor

Judecatorii arata ca in timp ce in aceasta instanta sunt conditii deplorabile, CSM a demarat procedurile pentru achizitionarea unui sediu care costa 18 milioane de euro."Imagini din birourile judecatorilor (unul dintre acestea gazduieste 11 judecatori), sala de judecata (cu un geam care nu se poate inchide niciodata), biroul procurorilor, respectiv toaleta pentru justitiabili.In acest timp, 18 milioane de euro sunt alocate de Guvernul Romaniei exclusiv achizitionarii unui nou sediu pentru Consiliul Superior al Magistraturii", scrie Revista Forumul Judecatorilor.Doua asociatii de magistrati au solicitat saptamana trecuta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa renunte la achizitionarea unui imobil in scopul de a-l transforma in sediu al institutiei, care ar costa 18 milioane de euro, iar banii sa-i directioneze catre repararea instantelor si parchetelor.Guvernul Romaniei a aprobat pe 12 august 2019 o hotarare pentru schimbarea denumirii amplasamentului obiectivului de investitii, situat in Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, din "Esplanada" in "Cartierul pentru Justitie" si "proiecte de interes public ale municipiului Bucuresti".