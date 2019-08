Dosarul Sorina: Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara in cazul procurorului care a preluat-o pe fetita de la asistentul maternal

Acuzatiile Inspectiei

Sesizarea a fost facuta pentru manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu si exercitarea functiei cu rea-credinta, daca fapta nu intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni.Potrivit unui comunicat al Inspectiei Judiciare este vorba de abateri disciplinare prevazute de Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.Procurorul Maria Piturca de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, este magistratul care a preluat-o de la asistentul maternal pe Sorina, fetita de 8 ani din Baia de Arama adoptata de o familie de romani stabilita in SUA."Inspectorii judiciari au retinut ca manifestarile procurorului Piturca Maria Antoaneta din 21 iunie 2019, derulate cu prilejul efectuarii unei perchezitii domiciliare,intrunesc elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevazute de art. 99 lit. a)", arata Inspectia Judiciara.Potrivit sursei citate ar fi rezultat totodata ca procurorul Piturca, in cadrul instrumentarii unei cauze penale, ar fi efectuat o perchezitie domiciliara autorizata de judecatorul de drepturi si libertati in vederea ridicarii de bunuri si inscrisuri, cu incalcarea grava a unor dispozitii procedurale si cu depasirea cadrului legal stabilit de instant.Inspectorii sustin ca Piturca ar fi procedat la preluarea minorei din locuinta fostei asistente maternale si incredintarea acesteia parintilor adoptivi sub pretextul ca aceasta sa fie dusa la IML Craiova, pentru a fi supusa unei examinari medicale dispuse de procuror si pusa in executare fara indeplinirea conditiilor prevazute de dispozitiile Codului de procedura penala.Acest fapte ar intruni elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevazute de art.99 lit. t) teza I.", conchide Inspectia Judiciara.In 21 iunie, fetita de opt ani a fost luata de autoritati din locuinta asistentului maternal din Mehedinti, dupa ce a fost adoptata de o familie de romani din SUA.Momentul a fost filmat de apropiatii familiei, iar imaginile au fost postate pe Facebook. In filmare se vede cum copilul, disperat, plange, se prinde de hainele femeii si striga "mami, nu vreau sa plec", in timp ce procurorul trage de ea si incearca sa o duca la masina, pentur a fi preluata de parintii adoptivi.Actiunea a starnit un val de reactii negative, sute de persoane cerand clarificarea situatiei si verificarea modului in care s-a facut adoptia.