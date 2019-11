Doua asociatii de magistrati cer din nou CSM sa nu plateasca 18 milioane de euro pentru un sediu nou

Ziare.

"In raport de relansarea procedurii de achizitionare a unui nou imobil, distinct, in afara Cartierului pentru Justitie, pentru a fi folosit exclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii drept sediu nou, in suprafata de 12.000 mp, ale carui costuri se ridica la suma de 84.600.000 de lei (18.000.000 EUR), apreciem in continuare ca aceasta initiativa este nepotrivita si trebuie abandonata, inclusiv pentru evitarea dublei finantari din fondurile publice, Cartierul pentru Justitie cuprinzand si realizarea unui sediu nou destinat Consiliului Superior al Magistraturii", se arata intr-un comunicat de luni seara al Asociatiei "Forumul Judecatorilor din Romania" si Asociatiei "Initiativa pentru Justitie".Cele doua asociatii afirma ca nevoile de resurse de finantare pentru sistemul judiciar sunt extrem de mari, fapt care reiese din simplul inventar realizat chiar de CSM, atat pentru construirea unor cladiri noi, cat si pentru reparatii capitale/curente, extinderi de spatiu, achizitionarea de mobilier, aparate telefonice, sisteme informatice etc.Conform sursei citate, starea de degradare considerabila a sediilor unor instante si parchete a fost documentata de Asociatia Forumul Judecatorilor intr-un studiu care a fost publicat la sfarsitul anului 2017, intre sediile cu cele mai grave deficiente aflandu-se cel al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, probabil cel mai impropriu sediu al unei instante supreme in Europa."In acest context, daca Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor Publice ar realoca suma destinata Consiliului Superior al Magistraturii pentru noua achizitie (18.000.000 EUR), catre investitiile cu adevarat urgente pentru sistemul judiciar, cel putin o parte din necesarul reparatiilor capitale/curente ar fi acoperita, cu beneficii atat pentru personalul instantelor si parchetelor in cauza, dar, mai ales pentru justitiabili. Adresam acest apel, deopotriva, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justitiei si Ministerului Finantelor Publice", scrie in comunicatul celor doua asociatii.Si in vara, Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania" si Asociatia "Initiativa pentru Justitie" s-au aratat ingrijorate de intentia CSM de a achizitiona un imobil in scopul de a-l transforma in sediu al institutiei, "o investitie extrem de costisitoare in contextul in care se deruleaza un proiect guvernamental de construire a unui sediu adecvat".In replica, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis ca de aproximativ 14 ani institutia functioneaza intr-un spatiu impropriu pentru care s-au platit deja 9,1 milioane de euro din bani publici. Reprezentantii institutiei spuneau ca de mai multe ori s-au facut demersuri pentru alocarea unui sediu corespunzator destinat desfasurarii activitatii, insa acesta au ramas fara rezultat.