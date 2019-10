Doua asociatii de magistrati contesta modificarile pe care Lia Savonea le cere la legea ANI, dupa ce s-a aflat ca institutia ii verifica averea

De la ce a pornit totul

Comunicatul remis joi de cele doua asociatii vine in contextul in care sefa CSM, Lia Savonea, a inaintat Comisiei Juridice a Senatului o propunere de modificare a Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice si completarea legii de functionare a ANI.Initial, informatia a aparut pe surse, dar a fost confirmata ulterior de un comunicat de presa al Consiliului Superior al Magistraturii.Cele doua asociatii de magistrati sustin ca nu a existat o consultare publica referitoare la aceste modificari si acuza caracterul "secret" al acestor propuneri trimise de Savonea in numele CSM, dar care nu apar pe site-ul institutiei."Conform informatiilor publicate in presa, confirmate de un comunicat emis de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, la data de 01.10.2019, incepand cu data de 9 mai 2019, CSM ar fi 'initiat o lucrare avand acest obiect, finalizata la data de 3 iulie 2019, in cadrul Comisiei nr.1 - comuna Legislatie si cooperare interinstitutionala, dupa o ampla consultare a tuturor instantelor si parchetelor'.Precizam ca, membrii asociatiilor noastre neprimind o astfel de solicitare, nefiind organizate adunari generale ale instantelor sau parchetelor pentru dezbaterea necesitatii unor astfel de modificari legislative, in conditiile in care Consiliul Superior al Magistraturii nici nu dispune de initiativa legislativa", precizeaza cele doua organizatii.Cele doua asociatii sustin ca "ampla consultare" despre care se vorbeste in comunicatul CSM putea fi realizata doar in adunarile generale ale judecatorilor, dar nu s-a intamplat asa."Potrivit art. 51 din Legea nr. 304/2004, republicata, privind organizarea judiciara, adunarile generale ale judecatorilor (si similar si cele ale procurorilor): 'c) dezbat probleme de drept; d) analizeaza proiecte de acte normative, la solicitarea ministrului justitiei sau a Consiliului Superior al Magistraturii; e) formuleaza puncte de vedere la solicitarea Plenului sau, dupa caz, a sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii;'Prin urmare,Posibilele puncte de vedere emise de unii presedinti de instante (curti de apel si tribunale) nu reprezinta o proba a unei consultari ample a sistemului judiciar, ci opinii individuale", subliniaza sursa citata.De asemenea, magistratii subliniaza "" al acestor propuneri trimise de Lia Savonea, care nu sunt publicate pe site-ul institutiei, "fapt care este inadmisibil intr-o societate democratica, de esenta acesteia fiind asigurarea transparentei decizionale in raport cu magistratii (judecatori si procurori) si societatea civila"."Totodata, dezaprobam modificari legislative care ar fi de natura sa puna in discutie integritatea magistratilor, perceputa astazi drept unul dintre principalele elemente de asigurare a increderii cetatenilor in sistemul de justitie, de tipul publicarii declaratiilor de avere si de interese pentru un termen limitat de 3 ani, limitarii posibilitatii Agentiei Nationale pentru Integritate de a verifica un functionar privind averea dobandita doar pentru trei ani anteriori sesizarii, intr-un termen limita de 45 de zile, ori anonimizarii venitului sotului sau sotiei celui care depune declaratia de avere, daca este vorba de venituri realizate din avocatura.De asemenea, este de neinteles, intr-un stat de drept, o dispozitie care ar restrange evaluarea ANI asupra averii sotului/sotiei celui care depune declaratia de avere in situatia in care nu s-a optat pentru regimul matrimonial al separatiei de bunuri si, dupa caz, asupra averii copiilor aflati in intretinere.Justitia sta la baza statului de drept, iar acceptarea valorilor si a principiilor acestuia presupune incredere din partea populatiei. Garant al independentei Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii are datoria de a contribui, prin masuri ferme, la cresterea increderii publice in modul in care functioneaza justitia din Romania, la redarea prestigiului acestei activitati, nicidecum sa propuna solutii prin care modul in care si-a dobandit averea o persoana salariata din bani publici si familia sa sa ramana in obscuritate", se mai arata in document.In fine, cele doua asociatii cer CSM sa publice imediat "aceste propuneri si materialele care au stat la baza emiterii lor, iar".Marti a aparut informatia ca Agentia Nationala de Integritate face verificari privind averea sefei CSM . Actiunea a venit dupa o sesizare formulata pe numele acesteia, au declarat surse judiciare pentru Ziare.com.Tot marti a aparut informatia ca ulterior sesizarii, pe 4 iulie, Savonea ar fi inaintat Comisiei Juridice a Senatului, condusa la acel moment de Robert Cazanciuc, o propunere de modificare a Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice si completarea legii de functionare a ANI.Marti seara, CSM a dat publicitatii un comunicat de presa semnat de Lia Savonea, in care aceasta isi exprima pozitia cu privire la informatia din presa cum ca ANI ii verifica averea.Ea sustinea ca publicarea in presa a acestor informatii reprezinta "actiuni de discreditare" la adresa sa.