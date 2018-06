Forumul Judecatorilor cere CSM sa dezbata joi atacurile de la mitingul PSD la adresa magistratilor

Ziare.

com

"Solicitam sa dispuneti admiterea acesteia si apararea independentei sistemului judiciar pusa grav in pericol de actiunile concertate ale celorlalte doua puteri ale statului, legislativa si executiva", cere FJR. Solicitarea este semnata de 1.104 magistrati si auditori de justitie.FJR a facut cererea de aparare a independentei Justitiei pe 11 iunie. Judecatorii spun ca fac referire la discursurile unor lideri politici, sustinute sambata si duminica, "in privinta carora este necesara interventia neintarziata a Consiliului Superior al Magistraturii"."In conditiile in care organizatorii mitingului desfasurat la 9 iunie 2018 sunt persoane aflate in diverse proceduri judiciare penale, iar mesajele au vizat in mod expres justitia, cu motivarea devoalata ca puterea politica sa primeze asupra independentei institutiilor "nereformate", apelul la incetarea asa-ziselor "abuzuri" reprezinta o forma de presiune asupra magistratilor care au in lucru dosare penale, chiar in etapa deliberarii, ceea ce constituie un precedent extrem de periculos, ce nu poate ramane nesanctionat in conditiile legii", afirma Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, intr-un comunicat remisI.S.