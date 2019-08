Forumul Judecatorilor cere demisia membrilor CSM care au fost de acord cu comunicatele impotriva lui Iohannis

Atacurile Sectiei pentru judecatori a CSM la Iohannis

"Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie dezaproba pozitia exprimata in cuprinsul comunicatelor de presa date publicitatii, la datele de 29.08.2019 si 30.08.2019, in majoritate, de Sectia de judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, in legatura cu decizia Presedintelui Romaniei de respingere a propunerii de numire in functia de ministru al justitiei unui judecator demisionar, apreciind ca, pe aceasta cale, rolul Consiliului Superior al Magistraturii de garant al independentei justitiei este grav afectat.(...) Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie inteleg sa se delimiteze in mod ferm de comunicatele succesiv emise, cu majoritate, de Sectia pentru judecatori a CSM,", se arata intr-un comunicat.Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie reamintesc faptul ca, referitor la posibilitatea numirii judecatorilor in functia de ministru al Justitiei, Comisia de la Venetia s-a pronuntat in sensul ca ""."De asemenea, prin Avizul nr. 3 din 19 noiembrie 2002 al Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni asupra principiilor si regulilor privind imperativele profesionale aplicabile judecatorilor si, in mod deosebit, a deontologiei, comportamentelor incompatibile si impartialitatii, se statueaza ca 'participarea judecatorilor in activitati politice ridica unele probleme majore (...); avand in vedere dreptul la un proces corect si asteptarile legitime ale publicului, judecatorii ar trebui sa fie rezervati in exercitarea activitatilor politice publice'", mai precizeaza comunicatul.Acelasi aviz arata ca pentru a pastra increderea publicului in sistemul judiciar, judecatorii nu trebuie sa se expuna atacurilor politice care sunt incompatibile cu neutralitatea necesara in sistemul judiciar."In alt plan, independent de incidenta dispozitiilor legale privind incompatibilitatea, care deriva, in cazul concret, din insasi actiunea unui judecator care a inteles sa isi prezinte demisia cu scopul evident de a produce efecte juridice, dispozitiile art.9 din Legea nr.303/2004 reglementeaza interdictia absoluta a oricarui magistrat de a desfasura sau a participa la activitati cu caracter politic, judecatorii si procurorii fiind obligati ca in exercitarea atributiilor sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea, in orice mod, a convingerilor lor politice", subliniaza Forumul Judecatorilor, cu referire la demisia Danei Garbovan.Este logic, spune Forumul Judecatorilor, ca, deoarece daca un judecator va fi candidat si nu va fi ales, desemnat sau numit, acesta va fi totusi identificat cu o anumita tendinta politica, in detrimentul independentei, functia de ministru al Justitiei avand o pronuntata componenta politica ce nu are nicio legatura cu activitatea pe care judecatorul sau procurorul o exercita."In aceste conditii, data fiind imprejurarea ca eliberarea din functie a judecatorului candidat la postul de ministru al Justitiei nu devenise efectiva la data trimiterii propunerii de numire in functie, deveneau incidente dispozitiile cuprinse in Constitutia Romaniei, precum si recomandarile relevante ale organizatiilor internationale, dar, mai ales, Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr.45/2018 care, statueaza ca, atat timp cat o anumita persoana detine calitatea de judecator sau procuror, aceasta poate exercita numai activitatile specifice acestor functii, astfel incat functia de ministru al justitiei este incompatibila cu aceea de magistrat", se mai arata in comunicat.Totodata, numirea unui (fost) judecator in functia executiva de ministru (inclusiv al Justitiei) presupune vacantarea functiei, respectiv schimbarea unui ministru in functie, decizie eminamente politica, spun judecatorii."Prin urmare,De asemenea, evaluarea proiectului unui "candidat tehnocrat" la postul de ministru al Justitiei, chiar daca acesta avea sa devina "fost magistrat", trebuia cu orice pret evitata, nefiind rolul unui magistrat de a face astfel de comentarii publice", avertizeaza Forumul Judecatorilor.In acest context, se arata in comunicat, exprimarea de Sectia de judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a unei pozitii de sustinere publica a programului electoral al unui potential ministru propus de un partid politic este de natura a pune in discutie credibilitatea intregului sistemul judiciar, imaginea justitiei si a corpului magistratilor din Romania, ridicand semne de intrebare cu privire la rolul acestui organism de garant al independentei justitiei si pozitia de neutralitate conferita constitutional, mai ales in contextul preelectoral al momentului. Sectia pentru judecatori a CSM a condamnat , joi, printr-un comunicat, faptul ca presedintele Klaus Iohannis a respins "in integralitate" remanierea propusa de premierul Viorica Dancila , sustinand ca propunerile primite sunt inacceptabile.Astfel, Sectia pentru judecatori a CSM il acuza pe Iohannis de ingerinte deosebit de grave la adresa independentei Justitiei.In urma acestor acuzatii, Administratia Prezidentiala a venit cu precizari "Presedintele Romaniei nu a justificat respingerea propunerii in functia de ministru al Justitiei a judecatorului Dana-Cristina Girbovan, ci a cetateanului roman Dana-Cristina Girbovan, care a acceptat propunerea premierului de a ocupa o functie de ministru intr-un guvern politic si care a si inaintat demisia din magistratura", a transmis seful statului intr-un comunicat remis Ziare.com.In plus, Iohannis le-a spus celor care au semnat comunicatul CSM ca mai bine ar fi parcurs inainte "recomandarile Comisiei de la Venetia, potrivit carora judecatorul trebuie sa demisioneze inainte de a concura pentru o functie politica, deoarece, chiar daca nu este desemnat, acesta va fi identificat cu o anumita tendinta politica, in detrimentul independentei.In replica, Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), condusa de Lia Savonea, a transmis vineri un nou comunicat, in care a sustinut ca r ecomandarile Comisiei de la Venetia, la care face trimitere presedintele Klaus Iohannis, se refera la legislatia statului Kyrgyzstan care reglementa candidatura unui magistrat intr-o functie politica electiva, ce presupune ca judecatorul sa isi organizeze campanie electorala.Trei dintre membrii acestei sectii, judecatoriii Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Andrei, nu au fost de acord cu emiterea acestor "precizari", au declarat surse judiciare pentru Ziare.com.De altfel, cei trei nu au fost de acord nici joi sa fie emis comunicatul de presa.