Inspectia Judiciara a refuzat sa trimita CSM protocolul incheiat cu SRI. Consiliul il cere acum urgent de la Hellvig (Document)

Inspectia Judiciara, desi a confirmat incheierea unui astfel de protocol, este singura institutie care a refuzat in mod nejustificat sa il comunice

"Avand in vedere interesul public manifestat in legatura cu protocoalele incheiate de institutii din cadrul autoritatii judecatoresti cu SRI, CSM, in calitatea sa de garant al independentei justitiei, a solicitat tuturor institutiilor judiciare sa ii remita spre consultare, pana la finalizarea procedurilor de declasificare, toate protocoalele in cauza., chiar daca la acel moment nu erau inca declasificare.Consiliului, cu toate ca documentul, la datele de 27.03.2018 si 12.04.2018", se arata in documentul trimis de CSM catre SRI, obtinut deAstfel, Consiliul cere SRi sa trimita imediat documentul, sa precizeze care e stadiul procedurii de desecretizare si sa urgenteze procedura."Data fiind importanta pe care aceasta institutie o are in arhitectura sistemului judiciar prin prisma atributiilor legale care i-au fost incredintate, implicand raspunderea disciplinara a magistratilor judecatori si procurori si respectarea de catre acestia a normelor deontologice.Subsemnatii, membri ai CSM, solicitam public SRI transmiterea catre Consiliu, de indata, a protocolului incheiat intre Inspectia Judiciara si Serviciu, comunicarea stadiului procedurii de desecretizare si urgentarea acesteia", se mai cere in scrisoare.Procurorul Cristian Ban, membru si fost vicepresedinte CSM, declara luni, pentru, ca singurul protocol ramas clasificat pana in prezent si netransmis CSM este cel incheiat intre SRI si Inspectia Judiciara