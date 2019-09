Inspectia Judiciara a "uitat" sa verifice cum se scurg date din dosare de la SS in presa "prietena"

Toader: Este necesara efectuarea unei analize

Raportul viza "modul de comunicare publica raportat la prevederile legale si regulamentare in vigoare la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie."In timpul sedintei, unul dintre membrii CSM, procurorul Cristian Ban, a declarat ca acest raport este incomplet.Magistratul a explicat ca in raport nu exista o analiza a declaratiei de presa din 28 februarie 2019, sustinuta de seful SS, Gheorghe Stan, iar datele prezentate de acesta nu au fost analizate si comparate cu datele reale."Stim prea bine ce a generat acest lucru", a spus Ban.Un alt aspect care nu a fost cuprins in raportul IJ: "Nu rezulta datele si orele ordonantelor de comunicare a actelor procesuale catre aparatorii partilor, la fila 21 din cuprinsul acestui raport.""Un al treilea aspect: nu rezulta datele si orele articolelor media, privind inmanarea citatiei catre procuror Laura Codruta Kovesi.," explica procurorul Ban."Nu in ultimul rand, nu au fost analizate mai multe scurgeri de informatii. Eu am identificat un numar de 10 aparute in mass-media in perioada supusa controlului, respectiv acte procesuale care s-au scurs inspre o anumita parte a presei, respectiv denunturi, declaratii de martori, declaratii de parti," mai spune Ban.Procurorul a propus restituirea raportului IJ, pentru refacerea sa.Un alt membru CSM, procurorul Tatiana Toader, a aratat ca si din punctul sau de vedere acest raport este unul incomplet."Concluziile raportului nu putem la acest moment sa ni le insusim, avand in vedere expunerea care a stat la baza acestui raport. Este necesara efectuarea unei analize a celor trei modalitati de comunicare publica, respectiv: prin emiterea unor comunicate de presa, prin raspunsuri adresate de SIIJ, in temeiul Legii 544/2001 () si prin declaratia de presa.Daca s-au respectat sau nu prevederile Ghidului privind relatia cu mass-media. Trebuie facuta o astfel de analiza sub aspectul celor trei modalitati de comunicare, pin prisma respectarii acestui Ghid," a conchis Tatian Toader.