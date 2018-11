Iohannis a respins propunerile de procurori-sefi pe motive de legalitate. Explicatiile CSM si o hiba din noile legi ale Justitiei

De ce a respins Iohannis?

"Conditia de a nu fi facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 si de a nu fi colaborat cu acestea a fost verificata in raport de declaratiile pe proprie raspundere, depuse de candidati, precum si de imprejurarea ca, in termenul prevazut de lege, Consiliului Superior al Magistraturii nu i-au fost comunicate de catre institutia abilitata raspunsuri afirmative in acest sens.Procedura de verificare a indeplinirii conditiei prevazute de art. 48 alin. (10) - (12) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor corespunde practicii administrative constante a Consiliului Superior al Magistraturii", explica CSM, intr-un comunicat de presa remis joi. Precizarile vin dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins, miercuri, numirea Adinei Florea la conducerea DNA.De asemenea, seful statului a respins alte patru numiri pentru functii de conducere in Parchetul ICCJ si la DIICOT. In toate cele cinci cazuri, presedintele a considerat ca nu sunt intrunite conditiile de legalitate."In conformitate cu dispozitiile art. 54 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si, avand in vedere considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 358/2018, Presedintele Romaniei respinge propunerile inaintate de catre ministrul justitiei, intrucat nu sunt indeplinite conditiile de legalitate necesar a fi intrunite, in mod obiectiv, de catre procuror, pentru a fi numit intr-o functie de conducere, respectiv cea prevazuta de art. 54 alin. (2) prin raportare la art. 48 alin. (10) si (12) din Legea nr. 303/2004", explica Presedintia.Noile modificari legislative facute prin Legile Justitiei au introdus si prevederea potrivit careia nu pot fi numiti in functii de conducere magistratii "care au facut parte din serviciile de informatii", iar vechea prevedere viza "serviciile de informatii inainte de 1990".Noua lege nu prevede ce institutie face verificarile posibilei apartenente la serviciile secrete. A ramas in vigoare doar vechea prevedere, alineatul 12, potrivit careia Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii face verificari pentru perioada de pana in 1990, dar fara a specifica situatia in cazul colaborarii magistratului, dupa 1990, cu alte servicii de informatii....I.S.