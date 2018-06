Judecatoarea achitata in dosarul Gabrielei Birsan vrea sa fie sefa unei sectii de la Inalta Curte

Ziare.

Corina Alina Corbu a fost recent achitata definitiv de Instanta suprema intr-un dosar in care a fost judecata alaturi de magistratii Gabriela Birsan si Iuliana Pusoiu, iar plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat reluarea activitatii sale in cadrul Sectiei de contencios administrativ si fiscal a ICCJ, dupa ce fusese suspendata, in iulie 2014, ca urmare a trimiterii in judecata.Consiliul Superior al Magistraturii anunta pe 23 mai declansarea procedurii de ocupare a functiei de presedinte al Sectiei de contencios administrativ si fiscal de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Candidaturile au putut fi depuse pana pe 12 iunie, urmand ca, in perioada 13 - 29 iunie, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sa verifice daca cei inscrisi au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea.Proiectele de candidatura au fost publicate pe site-ul CSM in data de 18 iunie, iar pana pe 2 iulie vor fi verificate dosarele, pentru a se constata daca indeplinesc conditiile.Pe data de 3 iulie, Sectia pentru judecatori a CSM va analiza candidaturile si va formula propunerea de numire in functia de presedinte al Sectiei de contencios administrativ si fiscal de la ICCJ.