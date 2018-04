"Judecator CSM: Anumite texte din protocolul SRI-PICCJ pot naste vulerabilitati privind independenta sistemului judiciar"

Desecretizarea protocoalelor, ceruta de Dancila

Ea a povestit la TVR ca, in ceea ce priveste Inspectia Judiciara, a aflat ca "exista un protocol incheiat cu SRI, dar a fost denuntat"."Acest protocol, cum a comunicat IJ, este in curs de desecretizare. Denuntarea o fac partile, urmeaza sa se desecretizeze si vom evalua si continutul protocolului si motivele care au dus la denuntare. (..) Pe protocolul care a fost deja delcasificat, incheiat intre Parchetul General si SRI, astazi CSM a procedat la o analiza oarecum formala si a constatat ca anumite texte pot naste anumite vulerabulitati in ceea ce priveste independenta sistemului judiciar. Pare ca s-ar putea sa se fi adus atingere intr-un fel, prin modul in care a fost pus in aplicare acest protocol, la independenta sistemului judiciar", a declarat judecatorul CSM Evelina Oprina la TVR.Referitor la consecintele protocolului dintre SRI si ICCJ, Oprina a explicat ca va fi pronuntata o solutie in sensul existentei sau inexistentei unei atingeri a independentei sistemului judiciar, potrivit Mediafax Ea a adaugat ca, legat de alte aspecte, se vor pronunta alte autoritati ale statului.Amintim ca, miercuri, Consiliu Superior al Magistraturii a cerut ca toate protocoalele cu SRI sa fie desecretizate CSM vrea ca toate protocoalele incheiate de institutiile din justitie cu serviciile de informatii sa fie facute publice, dar si ca Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sa spuna daca protocolul incheiat in 2009 intre Ministerul Public si SRI, singurul declasificat la acest moment, a fost denuntat in mod formal si prin ce act.Amintim ca premierul Viorica Dancila a solicitat desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului , sub motivul "interesului public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala".Ulterior, in 19 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut oficial procurorului general Augustin Lazar inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, DNA, DIICOT si SRI. Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare incheiat cu Parchetul General . Protocolul a fost semnat in februarie 2009 de procurorul general Tiberiu Nitu si prim-adjunctul SRI Florian Coldea si a inlocuit documente similare incheiate chiar imediat dupa infiintarea de catre Guvernul Nastase a Parchetului National Anticoruptie (PNA), actuala DNA.Documentul are semnaturile adjunctului SRI Florian Coldea si prim adjunctului procurorului general, Tiberiu Nitu, fiind aprobat de Laura Codruta Kovesi in calitate de procuror general si de George Maior, director al SRI.