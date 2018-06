Judecator CSM: Mesajul acesta de "stat paralel" a fost folosit in Turcia, unde judecatori si procurori au fost arestati

Ziare.

Judecatoarea Andrea Chis a sustinut in CSM ca petitia magistratilor sa fie discutata cat mai rapid. "Eu votez deschis impotriva solicitarii de amanare. Mi se pare extrem de important. S-a rostogolit in spatiul public acest mesaj, ca suntem un stat paralel justitia.Mesajul acesta de stat paralel a fost folosit in Turcia, unde judecatori si procurori au fost arestati, dupa ce acest mesaj a fost folosit. Deci nu mi se pare ca putem sa toleram un astfel de limbaj, la adresa corpului magistratilor, in general, sau cel putin a unei parti nedefinite din corpul magistratilor", a explicat Andrea Chis.Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a aratat ca peste 1.000 de magistrati au semnat aceasta petitie, iar CSM ar trebui sa o lamureasca rapid: "Se asteapta magistratii sa fie linistiti, sa simta ca exista un scut, un garant al independentei sistemului judiciar, si atunci ei vor putea sa-si instrumentze dosarele fara amenintari si fara probleme".Andreea Chis a afirmat ca sustine solicitarile de aparare a independentei sistemului judiciar formulate de asociatiile profesionale ale magistratilor, dupa afirmatiile facute la mitingul PSD-ALDE din 9 iunie si intr-o emisiune TV la care a participat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea."Ar trebui sa luam in discutie (...) solicitarea unor asociatii profesionale de aparare a independentei sistemului judiciar fata de cele afirmate la un miting care a avut loc sambata si la o emisiune televizata in care s-au facut afirmatii de catre o persoana care face parte din Legislativ la adresa procurorilor si amenintari directe in ceea ce priveste instrumentarea unui dosar. (...) Eu sustin categoric solicitarea tuturor asociatiilor profesionale (...), care solicita apararea independentei sistemului judiciar fata de un atac fara precedent, in opinia mea. Eu nu am mai intalnit un limbaj atat de virulent si atat de generalizat", a sustinut Andreea Chis, membru CSM.Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a trimis luni, la CSM, o cerere de aparare a independentei sistemului judiciar "fata de atacurile recente ale reprezentantilor de seama ai puterii legislative si ai puterii executive, materializate in discursurile unor lideri politici din data de 9 iunie, respectiv data de 10 iunie".