Judecatorea Baltag critica Guvernul: E corect sa te urci pe destinele pensionarilor sa-ti construiesti bazin electoral?

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ prevederile ce privesc activitatea autoritatii judecatoresti din proiectul de OUG ce prevede taxarea pensiilor speciale. Decizia a fost luata in unanimitate. Intreaga sedinta a CSM a durat aproximativ 5 minute, iar Gabriela Baltag a vorbit circa 4 minute. Judecatorul a spus ca este cea de-a treia vara in care se repeta aceasta "poveste".Gabriela Baltag este unul dintre membrii CSM apropiati actualei sefe a institutiei, Lia Savonea "Pe la sfarsitul lui iulie-august, debuteaza cu initiative de acest gen.", spune Baltag.", a explodat Baltag.Ea mentioneaza ca aceste modificari vin in contextul in care, in ultima perioada, au fost mai multe acte normative "generoase", "amnistii fiscale de tot felul", dar si declaratii oficiale ca "tara este foarte bine din punct de vedere economic, ca suntem aproape primii din Europa, daca nu pe locul doi"."Si va spun, de trei zile primesc sute de mesaje de la colegii nostri care nu stiu ce se intampla. Nu stim ce se intampla. Si nu stim nici noi. Probabil nimeni nu crede ca primim astfel de proiect de pe o zi pe alta, sau uneori la o distanta de cateva ore", a mai spus Baltag.Baltag a explicat ca trebuie sa fie adoptata o atitudine ferma si ca daca se va merge pana la capat cu acest proiect legislativ, "vom da curs tuturor mecanismelor pe care le avem la indemana".Ea a explicat ca Justitia sustine activitatea consiliilor, deoarece taxele de timbru se duc la autoritatile locale."Sa dea taxele de timbru sistemului judiciar si nu avem nevoie de niciun leu de la nimeni. Cu siguranta ne autofinantam. Pe studiile vechi, erau suficiente aceste taxe incasate la nivel national. Propun sa dam un vot negativ, cu siguranta", a cerut Baltag, iar apelul sau a fost imbratisat unanim in CSM.Un al membru al CSM, Evelina Oprina, a spus ca nu trebuie ignorate deciziile CCR, care s-ar fi pronuntat "in nenumarate randuri". Ea a spus ca CCR a explicat ca principiul independentei justitiei, apara si pensia de serviciu a magistratilor."Reiterez ca decizile CCR sunt obligatori si nu pot fi ignorate", spune Oprina.Membru in CSM din partea societatii civile, Victor Alistar a completat ca: "Deciziile CCR sunt general obligatorii pentru toata lumea".Finalul sedintei CSM a apartinut tot Gabrielei Baltag. Care a continuat sa arunce sageti catre Executiv."Inteleg ca initiatorul, cel care sta la originea acestui proiect de OUG nu cunoaste (), spune ca nu exista. Problema dansului, daca nu a studiat jurisprudenta CCR. Ar trebui sa fie o preocoupare pentru domnia sa, sa vada in ce cadru se situeaza cu proiectele pe care le da mai departe", a conchis Baltag.