La cererea SS, Inalta Curte redeschide un dosar de coruptie care il vizeaza pe judecatorul Mateescu de la CSM

Decizia este definitiva."Admite cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, in dosarul nr. 221/P/2017 inregistrat la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie", se arata in minuta instantei supreme.Totodata, magistratii au admis si cererile (formulate atat de judecatorul CSM Bogdan Mateescu, cat si de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Judiciara) de sesizare a CCR cu exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara care privesc activitatea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.Si aceasta decizie este definitiva. Sectia Speciala a cerut ICCJ redeschiderea unui dosar penal care l-a vizat pe judecatorul CSM Bogdan Mateescu, cauza clasata anul trecut de structura centrala DNA.Dosarul pentru care SS a cerut redeschiderea ii vizeaza pe Bogdan Mateescu, judecator membru CSM, si pe tatal acestuia, Mihai Mateescu, primarul orasului Baile Govora.Cercetarea cu privire la fapte a fost dechisa in 2015, de Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea, care si-a declinat, un an mai tarziu, competenta catre DNA Pitesti. In 2017, structura centrala a DNA a preluat dosarul de la DNA Pitesti, iar un an mai tarziu, in august 2018, cauza a fost clasata.Mihai Mateescu era vizat, printre altele, de suspiciuni de luare de mita in forma continuata, in timp ce Bogdan Mateescu era vizat de acuzatii de complicitate la luare de mita in forma continuata, trafic de influenta in forma continuata si cumparare de influenta in forma continuata.Bogdan Mateescu face parte din grupul minoritar al judecatorilor din CSM, care i se opune presedintelui Lia Savonea. El s-a pronuntat in mai multe randuri pentru desfiintarea Sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor.