Lia Savonea (CSM) vorbeste de 'actiuni de discreditare', dupa ce presa a relatat ca ANI ii verifica averea

Ziare.

com

CSM a dat publicitatii, marti, un comunicat de presa semnat de Lia Savonea, in care aceasta isi exprima pozitia cu privire la informatia din presa ca ANI ii verifica averea."Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii retine ca, in cursul zilei de 1 octombrie 2019, au fost lansate in spatiul public, prin intermediul mass-media, afirmatii grave, false si inexacte, privind intocmirea unor propuneri legislative de catre presedintele CSM de modificare a legislatiei privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si informatii din cadrul unei proceduri confidentiale conform dispozitiilor legale in vigoare", precizeaza sursa citata.In privinta propunerii de modificare a legislatiei privind organizarea si functionarea ANI, Lia Savonea sustine ca,in cadrul Comisiei nr.1 - comuna "Legislatie si cooperare interinstitutionala", dupa o ampla consultare a tuturor instantelor si parchetelor."Prin urmare, afirmatia din mass-media potrivit careia propunerile de modificare legislativa au apartinut presedintelui CSM si au urmarit eludarea unei proceduri de evaluare derulata de ANI este complet falsa", declara Lia Savonea.Pe de alta parte, sefa CSM afirma ca,Lia Savonea sustine ca ANI a derulat "cu" procedura de verificare preliminara."Lucrarea apare ca fiind inregistrata la ANI la data de 12 august 2019, asadar mult dupa inchiderea lucrarii vizand propunerile de modificare legislativa, respectiv 3 iulie 2019. Procedura de verificare preliminara, expres prevazuta de lege, a fost derulata de ANI cu o celeritate neobisnuita daca avem in vedere multitudinea activitatilor (inregistrarea si repartizarea lucrarii, procedura de evaluare, intocmirea si comunicarea informarii) derulate in numai 8 zile, intr-o perioada traditional afectata concediilor de odihna", spunea sefa CSM."Fara a interfera in activitatea ce se desfasoara in cadrul acestei proceduri a carei finalizare cat mai grabnica este in interesul presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, elementele factuale mai sus relevate, dublate de transmiterea cu incalcarea legii a informatiei vizand 'cercetarea averii' catre mass-media, justificaPresedintele Consiliului Superior al Magistraturii solicita pe aceasta cale publicarea prezentului comunicat de catre toate publicatiile de presa si persoanele implicate in propagarea stirilor false, inexacte si confidentiale cu privire la aspectele anterior redate, in vederea respectarii adevarului faptic pentru corecta informare a cetatenilor", incheie presedintele CSM.