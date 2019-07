Lipsa de cvorum in CSM pentru validarea Adinei Florea ca sef al SS. Savonea si Birchall continua sa se atace in declaratii

Savonea: Nu sunt adepta teatrului scurt

"Zilele cand sunt sedinte de guvern sunt dificile"

Adina Florea - 9,86

Ziare.

com

Potrivit unor surse judiciare doar 14 membri au fost prezenti, iar pentru a se face cvorumul era nevoie de 15 membri.Sedinta CSM era programata sa inceapa la ora 09:00. Sefa CSM, Lia Savonea, si ministrul Justitiei, Ana Birchall, au facut mai multe declaratii la intrare in sediul CSM. Cele doua au avut mai multe declaratii in contradictoriu la inceptul acestei sapatmani."Sa imputi lipsa de dialog si sa nu te prezinti la dialog... Noi suntem deschisi pentru dialog, sa ne spunem parerea, dar din pacate acest lucru nu se poate intampla. S-a urmat o procedura de concurs si fiecare membru o sa isi spuna parerea", a spus Savonea, la intrarea la sedinta.Intrebata cum comenteaza faptul ca Ana Birchall a acuzat ca are un ton agresiv in discutiile cu ea, Savonea a raspuns: "".La intrare la CSM, Birchall a criticat faptul ca CSM nu a anuntat sedinta de astazi cu trei zile inainte, asa cum prevede procedura."Ideea care se tot impinge ca doar eu am o nemultumire e falsa. Dar aceasta nemultumire este intemeiata si va spun de ce. La ora asta era programata o intalnire la minister, la 10:00 este plen la Camera Deputatilor, la 12:00 vot, apoi sedinta de guvern. Asa cum v-am spus majoritatea actelor normative din sedintele de guvern trebuie semnate sau contrasemantae de ministrul Justitiei. Pentru mine, zilele cand sunt sedinte de guvern sunt dificile.Dupa toate discutiile care au fost luni, la ora 16:11 am primit un email prin care sunt anuntata ca e sedinta de plen astazi la ora 9. Acest mod de a intelege dialogul nu stiu daca este productiv, dar Ministerul Justieiei si ministrul Justiei vor continua sa faca eforturi sa fie un partener de dialog transparent institutional pentru CSM, CSM are un rol foarte important. Judecati daca s-au respectat cele trei zile", a spus Ana Birchall, la intrarea la sedinta.Ministrul a fost informat ca Lia Savonea nu considera ca a avut un ton agresiv in discutiile lor. "Eu cred ca dvs ati vazut sedinta de saptamana trecuta in direct", a spus Birchall.Intrebata daca se poate vorbi despre un boicot, Birchall a spus ca nu vrea sa ia partea nimanui, dar ca din punctul sau de vedere "rolul important in a debloca aceasta situatie il are presedintele CSM, este responsabil sa sa caute cale de consens, cale de dialog si daca la ora 16:11 primesc o invitatie, judecati daca a fost respectata procedura. Dar eu sunt prezenta aici".Precizam ca sapte membri CSM au solicitat sa se amane discutarea tuturor aspectelor ce privesc activitatea SS,Adina Florea s-a clasat pe primul loc la concursul pentru sefia SS, post ramas vacant dupa numirea lui Gheorghe Stan in functia de judecator la Curtea Constitutionala, ea clasandu-se pe primul loc dupa sustinerea proiectului referitor la exercitarea atributiilor functiei de conducere.Adina Florea a obtinut punctajul 9,86.Pe locul al doilea s-a situat Sorin Eugen Iasinovschi cu un punctaj final 8,85, in timp ce Bogdan Pirlog, procurorul care a deschis ancheta referitoare la evenimentele din 10 august 2018, din Piata Victoriei, a obtinut punctajul 3,85.Conform CSM,Candidatii au sustinut un interviu si au prezentat un proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere.