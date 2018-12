LIVE CSM isi alege noua conducere, in prezenta lui Iohannis

LIVE

La sedinta CSM, programata pentru ora 12, participa si presedintele Klaus Iohannis, care, conform Constitutiei, prezideaza sedintele de plen la care este prezent, dar nu are drept de vot, conform legii de functionare a CSM.Sectia pentru procurori si-a desemnat candidatul pentru functia de vicepresedinte, in persoana lui Andrei Solomon, in timp ce sectia pentru judecatori s-a reunit la ora 11:00 pentru a alege candidatul la functia de presedinte.Pe ordinea de zi a plenului CSM se afla si Raportul de activitate al Consiliului pe anul 2018.- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la CSM unde a fost intampinat de Simona Marcu si Codrut Olaru. Seful statului nu a facut declaratii.in numirea sefilor sectiei speciale de anchetare a magistratilor. In plus, de sefa CSM va depinde numirea noii conduceri a Inspectiei Judiciare, precum si numirile noilor sefi de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la Parchetul General, in conditiile in care la anul expira si mandatul judecatoarei Cristina Tarcea, si al lui Augustin Lazar.a declarat in sectia de judecatori ca are "cinci obiective importante: protectia si independenta Justitiei, modul in care functioneaza justitia, rezolvarea problemelor din justitie, leadership si comunicarea"."Avem uneori incalcari ale legii care sunt intentionate, lucru care este extrem de grav. Ne confruntam cu o puternica criza de incredere si asta e nedrept. Din cauza abuzurilor, a erorilor care urmaresc activitatea pozitiva a sistemului judiciar. Cea mai mare problema a noastra este criza de identitate a liderilor din Justitie", a mai afirmat judecatorul, citat de Mediafax.- Singurul candidat la sefia CSM este, transmite Digi24. Magistratul si-a prezentat proiectul in fata colegilor din Sectia pentru judecatori, care urmeaza sa ii valideze sau nu candidatura.- "E o zi importanta, asteptam sedinta", a declarat procurorul general Augustin Lazar la sosirea la CSM.Este asteptat sa soseasca si presedintele Klaus Iohannis.Conform Regulamentului de organizare si functionare al CSM, mandatele presedintelui si vicepresedintelui sunt de un an si nu pot fi reinnoite. Ei sunt alesi in prezenta a cel putin 15 membri ai plenului, cu votul majoritatii.