Membru CSM: Comisia de la Venetia are o alta opinie decat CCR in aplicarea standardelor europene

Ziare.

com

Magistratul a scris aceasta postare dupa ce Inspectia Judiciara a anuntat ca face verificari fata de afirmatiile pe care acesta le-a facut cu privire la decizia Curtii Constitutionale legata de revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA si fata de judecatorii Curtii Constitutionale.In postare, Bogdan Mateescu arata ca in proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor este reglementata interdictia pentru magistrati de a se manifesta ori exprima defaimator, in orice mod, la adresa celorlalte puteri ale statului - legislativa si executiva.Este vorba de un amendament propus de deputatul ALDE, Steluta Cataniciu: "Judecatorii si procurorii sunt obligati sa se abtina de la manifestarea sau exprimarea defaimatoare in orice mod la adresa celorlalte puteri ale statului - legislativa si executiva".Mateescu arata ca, in acest caz, Curtea Constitutionala a decis ca dispozitia legala este constitutionala. In schimb, Comisia de la Venetia a aratat ca "dispozitia legala este nenecesara in cel mai bun caz si periculoasa in cel mai rau caz". "Sintagma nu este clara. Politicienii nu au o astfel de restrictie cand critica judecatorii. Dispozitia legala ar trebui eliminata", arata Mateescu.Bogdan Mateescu mai arata ca CEDO are si ea o jurisprudenta bogata in acest domeniu, al libertatii de exprimare a magistratilor si face trimitere la un caz celebru, Baka contra Ungariei."Intr-o societate democratica, chestiunile legate de separarea puterilor se pot referi la subiecte foarte importante despre care publicul are interesul legitim de a fi informat si care tin de dezbaterea politica. Judecatorii si procurorii se afla, totusi, sub protectia art. 10 - Libertatea de exprimare", citeaza Mateescu din decizia CEDO.Parlamentul a adoptat in proiectul de modificare a Legii 303 reglementarea interdictiei pentru judecatori si procurori de a se manifesta ori exprima defaimator, in orice mod, la adresa celorlalte puteri ale statului - legislativa si executiva.Comisia de la Venetia pare ca are o alta opinie decat Curtea Constitutionala a Romaniei in aplicarea standardelor europene. CEDO are si ea o jurisprudenta bogata in acest domeniu, al libertatii de exprimare a magistratilor."Dispozitia legala e constitutionala, judecatorul nu se poate lansa in emiterea unor aprecieri personale cu privire la modul de exercitare aprerogativelor puterii publice de catre alte institutii/ autoritati publice. Sintagma este clara (decizia 45/2018).Comisia de la Venetia, Opinia preliminara 924/2018: Dispozitia legala este nenecesara in cel mai bun caz si periculoasa in cel mai rau caz. Sintagma nu este clara. Politicienii nu au o astfel de restrictie cand critica judecatorii. Dispozitia legala ar trebui eliminata.CEDO - Baka contra Ungariei: Intr-o societate democratica, chestiunile legate de separarea puterilor se pot referi la subiecte foarte importante despre care publicul are interesul legitim de a fi informat si care tin de dezbaterea politica. Judecatorii si procurorii se afla, totusi, sub protectia art. 10 - Libertatea de exprimare."