Nicoleta Tint a fost aleasa la sefia CSM cu un scor zdrobitor. Mai multi magistrati si-au schimbat votul

Votul vine dupa ce pe 10 decembrie plenul CSM a amanat alegerea unui nou presedinte, dupa ce la votul pentru desemnarea Nicoletei Margareta Tint a iesit de doua ori egalitate - 9 voturi "pentru", 9 "impotriva" si un vot nul.Surse judiciare au declarat pentruca mai multi membri CSM care saptamana trecuta au votat impotriva Nicoletei Tint si-au schimbat miercuri votul in favoarea acesteia.De altfel, doi dintre membrii CSM care votasera impotriva Nicoletei Tint saptamana trecuta au afirmat ca vor vota pentru numirea acesteia. Judecatorul Bogdan Mateescu a spus ca voteaza pentru a aduce stabilitate in Consiliu. La randul sau, Mariana Ghena a cerut membrilor CSM sa o voteze in unanimitate pe Tint.Singura care a recunoscut ca voteaza impotriva acesteia este judecatorul Andrea Chis, care a explicat ca acest vot este pentru modul in care Tint a sustinut mai multe demersuri ale Liei Savonea.Eu am sa-mi pastrez votul, Nicoleta Tint. Asta nu inseamna ca nu o sa te sustin daca vei fi aleasa. Se vorbeste de opinii diferite in acest Consiliu si ca trebuie sa dam un mesaj de unitate. Eu de doi ani de zile am incercat sa dau acest mesaj de unitate.Judecatorul a explicat ca totul are legatura cu mandatul Liei Savonea, in care au fost luate mai multe decizii mediatizate. Totul a culminat cu cererea de revocare a Liei Savonea, care nu a mai fost pusa pe ordinea de zi a CSM.," spune Andrea Chis."Nu am vazut din partea ta, Nicoleta, o sustinere a recomandarilor MCV si GRECO. Eu acum am nevoie de fapte, mie nu-mi ajunge un cuvant. Nu am o chestiune personala cu colega Tint. Am o problema cu colega care a avut anumite proiecte, care a avut anumite pozitii", conchide Chis.Nicoleta Tint a facut mai multe precizari si arata ca ea nu a votat impotriva recomandarilor MCV si GRECO.", explica Tint."Inteleg optiunea dumneavoastra si o respect," conchide Tint.Lia Savonea a avut o replica la adresa Andreei Chis:Gabriela Baltag:Bogdan Mateescu:Mariana Ghena a facut apel la membrii CSM pentru a o vota in unanimitate pe Nicoleta Tint la sefia CSM.Mai devreme, ministrul Catalin Predoiu a ajuns la sediul CSM si a explicat ca s-a abtinut la votul de saptamana trecuta, deoarece a vrut ca membrii Consiliului sa discute si sa-si clarifice pozitiile: "Eu sper ca astazi sa fie un nou inceput pentru CSM, nu numai in termeni de alegeri, de organizare".Potrivit ministrului, CSM trebuie sa arate dorinta de a rezolva problemele din sistem, recomandarile MCV si GRECO."Si data trecuta am votat intr-un fel, intr-un fel de a da timp CSM sa discute intre ei, sa-si clarifice pozitiile, daca vor un consiliu scindat, in tabere, sau unul care sa lucreze in jurul unor proiecte comune. Eu sunt impotriva taberelor. Militez pentru un Consiliu care sa lucreze in jurul unor proiecte", conchide Predoiu.Nicoleta Margareta Tint a fost desemnata, prin vot, de Sectia pentru judecatori a CSM, pentru a candida la functia de presedinte. In cadrul sedintei plenului din 10 decembrie, procurorul Tatiana Toader a fost ales vicepresedinte, aminteste Agerpres.CSM are in componenta 19 membri: noua judecatori si cinci procurori alesi de magistrati in adunarile generale ale instantelor si parchetelor, doi reprezentanti ai societatii civile alesi de Senat si trei membri de drept - ministrul Justitiei, presedintele ICCJ si procurorul general al Romaniei. Mandatul membrilor alesi este de sase ani, fara posibilitatea reinvestirii.Potrivit Constitutiei si Legii 317/2004 privind CSM, Consiliul este condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, care fac parte din sectii diferite, pentru un mandat de un an, care nu poate fi reinnoit.Au dreptul sa candideze doar cei noua judecatori si cinci procurori alesi in adunarile generale ale instantelor si parchetelor. Nu pot candida la functiile de presedinte si vicepresedinte membrii de drept ai CSM si reprezentantii societatii civile.Conducerea CSM este aleasa prin votul membrilor plenului, iar daca presedintele este judecator, vicepresedintele trebuie sa fie procuror si invers.In prezent, Consiliul Superior al Magistraturii este format din judecatorii Simona Camelia Marcu si Mariana Ghena - Inalta Curte de Casatie si Justitie, Lia Savonea - Curtea de Apel Bucuresti, Nicoleta Margareta Tint - Curtea de Apel Brasov, Andrea Annamaria Chis - Curtea de Apel Cluj, Gabriela Baltag - Tribunalul Neamt, Evelina Mirela Oprina - Tribunalul Ilfov, Mihai Andrei Balan - Judecatoria Timisoara si Mihai Bogdan Mateescu - Judecatoria Ramnicu Valcea.Din CSM fac parte procurorii Codrut Olaru - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Cristian Mihai Ban - Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, Florin Deac - Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures, Nicolae Andrei Solomon - Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Tatiana Toader - Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti.Victor Alistar si Romeo Chelariu au fost alesi de Senat ca membri ai CSM din partea societatii civile.