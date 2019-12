Noua conducere a Consiliului Superior al Magistraturii va fi aleasa pe 10 decembrie

Ziare.

Sedinta va incepe la ora 11:00, iar primul punct pe ordinea de zi este prezentarea raportului de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2019, se arata in ordinea de zi a plenului CSM pentru ziua de 10 decembrie.Dupa prezentarea raportului, se va trece la alegerea noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii.Sedinta este asteptata cu interes si de premierul Ludovic Orban, care a cerut consultarea CSM pe tema Sectiei Speciale pentru anchetarea magistratilor, in coditiile in care se cere desfiintarea acesteia cat mai rapid.Citeste si: Curiosul caz al procurorului Olaru care sustine reformarea SS, in timp ce procurorii care l-au ales in CSM vor desfiintarea sectiei V.D.