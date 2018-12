Noua sefa a CSM sustine modificarile la Legile Justitiei: Elimina factorul politic din numirile magistratilor in functii

Ziare.

Printr-o nota de subsol, Lia Savonea explica: prin articolele 31 si 33 din Legea privind statutul magistratilor, presedintele Romaniei nu poate sa mai refuze numirea in functii a judecatorilor si a procuroilor.Noul presedinte al CSM face referire si la ministrul Justitiei, care, prin noile reglementari nu mai este titular al actiunii disciplinare impotriva magistratilor."Pornind de la principiul statului de drept si cel al separatiei puterilor in stat, una dintre conditiile esentiale pentru asigurarea suprematiei legii o constituie necesitatea consolidarii independentei justitiei si, implicit, a independentei magistratilor.Recentele modificari legislative din domeniul justitiei vin in sprijinul consolidarii independentei acesteia prin importante modificari, cele mai importante din ele vizand eliminarea factorului politic din numirile judecatorilor si procurorilor in functii (n.r. - Lia Savonea face o trimitere de subsol: art.31 alin. 3 si art.33 alin 11 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor au fost modificate iar presedintele Romaniei nu mai poate sa refuze numirea acestora in functie) sau a judecatorilor cu functii de conducere la Inalta Curte de Casatie si Justitie (n.r. - judecatoarea face referire in nota de subsol la art. 53 din aceeasi lege).Totodata, ministrul Justitiei nu mai este titular al actiunii disciplinare impotriva magistratilor, iar Sectiei pentru procurori ii sunt recunoscute prerogative sporite in domeniul gestiunii carierei acestora", scrie Lia Savonea in proiectul de candidatura.Lia Savonea a fost validata, miercuri, de catre plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru functia de presedinte CSM, judecatorul fiind singurul candidat pentru aceasta pozitie. De asemenea, Nicolae-Andrei Solomon a fost validat pentru functia de vicepresedinte al CSM pentru anul 2019.