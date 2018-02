Noua sefa a CSM va sesiza Inspectia Judiciara privind inregistrarile difuzate de Antena3

Ziare.

"Voi sesiza Inspectia Judiciara. Opinia publica are dreptul sa afle adevarul cat mai repede!", a declarat Simona Marcu, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Q Magazine Vlad Cosma a difuzat duminica mai multe inregistrari in care discuta cu fostul procuror DNA Mircea Negulescu si cu procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea, cu privire la fabricarea si plantarea de probe intr-un dosar DNA.Intr-un comunicat remis, DNA sustine ca Vlad Cosma, inculpat pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, "a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal aflat in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal". DNA sustine ca "difuzarea inregistrarilor, cum - de altfel - a afirmat si unul dintre cei doi interlocutori , are ca scop compromiterea procurorilor si a ofiterilor de politie care au instrumentat cauzele privind pe Cosma Mircea, Cosma Vlad si pe fostul deputat Ghita Sebastian Aurelian, in conditiile in care, asa cum am mentionat, pe rolul ICCJ se afla dosarul penal cu termen la data de 19 februarie 2018".