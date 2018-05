Nr 2 din CSM critica modificarile aduse Codurilor Penale: Parchetele si instantele sustin actualele forme de incriminare

Traficul de influenta, dezincriminat?

Decizia ar fi fost luata cu opinie majoritara, in cadrul CSM, si s-a comunicat comisiei speciale din cadrul Parlamentului necesitatea mentinerii actualelor forme de incriminare.Hotararea a fost luata dupa ce Parlamentul a solicitat puncte de vedere de la institutiile din Justitie.Precizarile au fost facute la un eveniment organizat de DNA, privind prezentarea studiului "Coruptia in sistemul public de sanatate". Olaru a facut trimitere la infractiunile care sunt de competenta DNA."S-au solicitat puncte de vedere de la toate instantele judecatoresti, de la toate unitatile de parchet din tara, inclusiv de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), structurile specializate, DNA si DIICOT.M-as referi la cea care vizeaza modificarea unor infractiuni ce au sau pot avea o legatura directa cu activitatea dumneavoastra, trafic de influenta, cumparare de influenta si neglijenta in serviciu.Pe aceste aspecte concrete,Toate aceste observatii converg spre mentinerea actualei forme de incriminare pentru negjilenta in serviciu. Ma refer la articolul 298, neimpunandu-se abrogarea, asa cum s-a propus in proiect, deoarece un astfel de act, de abrogare, pe langa faptul ca nu are justificare obiectiva si rationala, ar conduce alaturi de reconfigurarea infractiunii de abuz in serviciu la nesanctionarea a numeroase fapte savarsite de persoane ce ocupa functii publice in exercitiul atributiilor de serviciu", a explicat Codrut Olaru.Vicepresedintele CSM a aratat ca instantele si parchetele au sustinut mentinerea actualei forme de incriminare pentru traficul de influenta."Pentru o astfel de situatie, se va duce la o dezincriminare a traficului de influenta, prin introducerea acestei cerinte, iar modalitatea standard de realizare a unor astfel de fapte ar fi foarte greu de influentat si de trimis catre instanta de judecata", a precizat Codrut Olaru.Este vorba de modificarile propuse a fi aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala de catre Comisia pentru modificarea Legilor Justitiei, condusa de Florin Iordache. Acestea au fost criticate si de procurorul general al Romaniei.