Nu se schimba judecatorii in procesele lui Dragnea si Tariceanu. Dosarele nu vor fi incluse in tragerea la sorti din 2019

Astfel, dosarele celebre repartizate la completurile de 5 judecatori de la instanta suprema vor continua sa fie judecate de aceiasi magistrati si in anul urmator. In acest context, aceste dosare nu vor mai fi incluse in tragerea la sorti de la inceputul lui 2019."In sedinta din data de 19 decembrie 2018, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat ca, pentru anul 2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie va organiza tragerea la sorti a judecatorilor care fac parte din compunerea completurilor de 5 judecatori.", se arata intr-un comunicat remis de CSM.Decizia Sectiei pentru judecatori a CSM se mentine chiar daca, la termenul de miercuri al dosarelor cu noile complete, au fost pronuntate amanari si nu au fost administrate probe. Hotararea se aplica in cazul dosarelor care functioneaza in materie civila si penala.Printre VIP-urile vizate de decizie se afla Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, Victor Ponta, Toni Grebla, toti judecati in apel la ICCJ de cate un complet de 5 magistrati proaspat tras la sorti.In toate aceste procese, azi s-au dat amanari pana in ianuarie sau chiar februarie 2019.Judecatorii CSM au avut, la sedinta de miercuri, o discutie aprinsa despe MCV si despre Sectia de anchetare a magistratilor, unii membri subliniind ca organismele europene nu vad cu ochi buni sectia, in vreme ce altii cred ca este un lucru benefic pentru Justitia din Romania."Dupa cum bine stiti, la inceputul lunii decembrie, am inaintat o cerere la CSM prin care solicitam in baza raportului CE publicat in noiembrie 2018 sa luam masuri la nivel institutional de incetare a desfasurarii a acestei proceduri de numire a procurorilor la Sectia speciala.Una dintre principalele critici aduse modificarilor Legilor Justitiei a constat in aceasta sectie speciala care in opinia Comisiei Europene, dar si a celor de la Comisia de la Venetia si GRECO, nu ar avea garantiile necesare pe care trebuie sa le ofere magistratilor.Pentru remedierea acestei situatii si citesc din cererea pe care am adresat-o, MCV spune ca se recomanda suspendarea imediata a punerii in aplicare a Legilor Justitiei si a OUG succesive", a spus judecatorul Mihai Balan, la Sectia pentru judecatori a CSM, citat de Mediafax.Mihai Balan a vorbit despre MCV si despre Sectia de anchetare a magistratilor la punctul de pe ordinea de zi aferent stabilirii comisiei de concurs care sa aleaga seful Sectiei de anchetare. El cere, potrivit spuselor sale, sa nu organizeze procedura de numire a procurorilor din Sectia de ancheta.In replica, judecatorul Gabriela Baltag a spus ca atributiile pe care le are aceasta structura noua este binevenita, subliniind totodata ca MCV este o recomandare a unui organism politic."Trebuie sa recunosc ca este disperare mare pe aceasta sectie. Din pacate, nu stiu de ce, pentru ca lucrurile nu sunt decat benefice. Inteleg de la stimatul coleg - eu aud prima data despre aceasta solicitare pe care ati facut-o, era bine sa ne intrebati si pe noi, ceilalti judecatori. Daca chiar contam.Inteleg ca invocati MCV dumneavoastra, care luptati pentru independenta judecatorilor, invocati o recomandare a unui organism politic", i-a spus Baltag judecatorului Balan.Mihai Balan a continuat ideea si a spus ca MCV reprezinta o garantie, iar recomandarile din raport sprijina Romania pentru a avea o justitie independenta."Deci nu am vazut nicio recomandare care sa submineze cumva eforturile noastre. In ceea ce priveste cererea, am considerat ca este firesc sa o depun la presedintele CSM, iar doamna presedinte cred ca stie care este circuitul acestei cereri.Nu e vorba ca nu v-am intrebat. Eu nu am facut aceasta cerere astazi, nu am facut-o sub forma de surpriza. Pur si simplu, evenimentele sunt acestea adica, acest proces de numire este in curs nu am cand sa mai formulez, sa mai reiterez aceasta cerere. In ceea ce priveste disperarea de care dumneavoastra vorbiti, sper ca nu se referea la mine", a spus Balan.La randul sau, judecatorul Andrea Chis a spus ca sarcina CSM este aceea de a oferi un semnal de incredere si ca cea mai buna solutie este ca institutia sa numeasca sefii sectiei, nu ministrul Justitiei."Sa dam un semnal de incredere, adica felul in care numim noi. Adica eu am mai mare incredere in CSM decat in ministrul Justitiei, fara discutie. Ceea ce trebuie sa facem este sa avem grija cum numim comisia, pe cine punem in functii", a spus Andrea Chis.Noul presedinte al CSM pentru anul 2019, Lia Savonea, a intervenit, precizand ca aceasta "exaltare" nu a prins bine."Problemele din Justitie nu le-a rezolvat nici MCV, nici noi nu am fost in stare sa le rezolvam, trebuie sa recunoastem si sa ne aplecam cu adevarat prin prisma tuturor normelor si a obligatiilor pe care le avem, dispozitiile CCR sunt foarte clare vorbesc despre garantiile in special privind independenta judecatorilor prin crearea acestei sectii si ele nu pot fi ignorate.E regretabil ca trebuie sa discutam in acesti termeni sectia, ar fi fost de preferat sa discutam anterior in plenul comisiei", a spus Savonea.In perioada 2-10 ianuarie, va avea loc concursul pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie. Cei doi candidati la aceasta functie sunt adjunctul Inspectiei Judiciare, Gheorghe Stan, si Florena Sterschi.