PNL a obtinut la Strasbourg sesizarea Comisiei de la Venetia pe Legile Justitiei

Solicitarea FJR

Precedentul Plesoianu & Serban

Stadiul actual al Legilor Justitiei

Ziare.

com

"PNL a folosit in acest demers o cale extraordinara de sesizare a Comisiei de la Venetia prin intermediul Comisiei de Monitorizare a APCE.", subliniaza PNL intr-un comunicat remis joiComisia de la Venetia este un for consultativ al Consiliului Europei, dar extrem de relevant in materie de drept constitutional.Amintim ca Forumul Judecatorilor din Romania a cerut public sefei CSM, Simona Marcu, sa sustina, joi, in cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei sesizarea Comisiei de la Venetia, in cazul celor trei legi ale Justitiei.Era ultima sansa ca proiectele legislative sa ajunga pe masa unor experti independenti inainte de a fi promulgate.Asta dupa ce, luni, Comisia Juridica a APCE a decis ca acestea sa fie trimise pentru analiza Comisiei de la Venetia.Forumul Judecatorilor din Romania a cerut sefei CSM, Simona Marcu, "sa respecte vointa majoritatii absolute a adunarilor generale ale instantelor si parchetelor" exprimata in toamna anului 2017, a celor 4.000 de magistrati semnatari ai Memoriului pentru retragerea Legilor Justitiei, precum si cele doua avize consecutive emise de plenul CSM, si sa sustina sesizarea de catre APCE a Comisiei de la Venetia."Orice alt punct de vedere ar desconsidera implicit vointa majoritatii covarsitoare a magistratilor romani pentru consolidarea statului de drept, mentinerea unei legislatii privind sistemul judiciar ancorata in traditiile constitutionale ale statelor membre UE si valorilor promovate de Consiliul Europei", a precizat FJR, intr-un comunicat remisLa dezbaterile de joi au fost invitati sa participe: judecatorul Simona Marcu (presedintele CSM), Titus Corlatean (senator PSD), Ionut Stroe (deputat PNL), Thomas Markert (secretar al Comisiei de la Venetia) si Gianluca Esposito - secretar executiv al GRECO, grupul de State Impotriva Coruptiei (GRECO), organism al Consiliului Europei care a intocmit un raport extrem de critic fata de Legile Justitiei adoptate recent la Bucuresti.Nu e pentru prima data cand un proiect legislativ din Romania ar ajunge la Comisia de la Venetia via Consiliul Europei.S-a mai intamplat si cu initiativa care punea piedici serioase ONG-urilor, semnata de parlamentarii PSD Serban Nicolae si Liviu Plesoianu, si care a fost desfiintata de expertii europeni in drept constitutional. Asadar, exista precedent.Pe 19 aprilie, CCR a dat o a doua decizie in ce priveste Legile Justitiei Astfel, Legea privind Statutul magistratilor contine prevederi neconstitutionale si se va intoarce in Parlament, insa celelalte doua Legi ale Justitiei, cea privind organizarea judiciara si cea referitoare la organizarea si functionarea CSM, au fost declarate constitutionale si au ajuns la Cotroceni pentru promulgare.Presedintele Klaus Iohannis are la dispozitie trei variante - promulgarea, retrimiterea la Parlament sau o noua sesizare la CCR. Asta dupa ce a declarat deja ca Administratia Prezidentiala nu are de gand sa ceara un punct de vedere de la Comisia de la Venetia pe aceste acte normative.