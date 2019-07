Presedintele CSM, Lia Savonea, transmite un mesaj magistratilor

Ziare.

com

Lia Savonea, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, arata ca Ziua Justitiei, sarbatorita din 1994 in prima duminica a lunii iulie, este "o zi ce reprezinta un moment de sarbatoare dedicat justitiei si tuturor celor care, prin contributia lor profesionala, o slujesc si o infaptuiesc, prilej pentru intreaga societate si toti profesionistii dreptului de a constientiza simbolic scopul fundamental al acesteia, si anume acela de a contribui la echilibrul social prin respectarea intotdeauna a suprematiei legii"."Independenta justitiei conferita la nivel constitutional atrage cu sine o imensa responsabilitate sociala pentru cei care o infaptuiesc si obligatia morala a unitatii corpului profesional al magistratilor in vederea garantarii acestei valori fundamentale, pentru protejarea tuturor cetatenilor in fata oricarei forme de arbitrariu. Intr-un context in care justitia se afla intr-o perioada de framantari si cautari este de datoria noastra sa contribuim la regasirea echilibrului si la garantarea respectarii legii, ca factor stabil si stalp al unitatii si credibilitatii justitiei", arata Savonea, in mesajul transmis de Ziua Justitiei.Ea ii felicita pe "magistratii care si-au desfasurat si isi desfasoara activitatea cu onoare si constiinta, avand ca motivatie a conduitei profesionale deplina respectare a legii, a justitiabililor si a valorilor fundamentale ale societatii democratice"."Imi exprim, de asemenea, respectul si aprecierea pentru contributia adusa in scopul indeplinirii actului de justitie de catre toti profesionistii dreptului, avand ferma convingere ca numai impreuna vom reusi sa mentinem o justitie independenta, intemeiata pe incredere si respect, valori indispensabile in perioade marcate de tensiuni. Consiliul Superior al Magistraturii, in calitate de garant constitutional al independentei justitiei, trebuie sa actioneze intotdeauna determinat si hotarat pentru mentinerea cadrului necesar unei justitii obiective, independente si puternice", mai spune Savonea.