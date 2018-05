Prima reactie a CSM dupa ce ministrul Toader a cerut liste negre de procurori

Ce vrea Toader

Redam integral comunicatul remis joi presei de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii:"Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de afirmatiile ministrului Justitiei privindin cazurile in care a fost luata masura arestarii preventive, dar ulterior a fost dispusa solutia achitarii, in contextul anuntului privind intentia de a dispune intocmirea unei evidente a cazurilor de acest gen, cu nominalizarea procurorilor care au efectuat ancheta.Manifestandu-si preocuparea pentru indeplinirea rolului constitutional al Consiliului de garant al independentei Justitiei, Sectia pentru procuroriSubliniem ca sarcina identificarii faptelor prevazute si pedepsite de legea penala, cercetarii si tragerii la raspundere a autorilor apartine organelor de urmarire penala, iar interpretarea si aplicarea legii la un caz concret, stabilirea situatiei de fapt, aprecierea asupra probelor, sustinerilor si cererilor formulate, constituie atributul instantelor de judecata".Amintim ca Tudorel Toader doreste realizarea unei evidente a persoanelor care au fost anchetate si arestate, iar ulterior achitate pentru a sti in acest mod cati romani au suferit pe nedrept, precizand ca nu ar fi lipsit de interes sa cunoasca si numele procurorului care a anchetat persoana respectiva.Ministrul a precizat ca este posibil sa vina si vremea cand va exista o evidenta riguroasa a celor anchetati, arestati si care apoi nu au fost condamnati."Probabil ca va veni vremea in care sa vedem o evidenta riguroasa a celor care au fost anchetati, arestati, detinuti eventual si ulterior achitati necondamnati. Sa stim si noi un tablou al romanilor care au suferit pe nedrept.Nu stiu daca vom realiza sau nu, dar poate nu ar fi lipsit de interes sa stim si faptul ca X a fost tinut in ancheta trei ani de zile, eventual trimis in judecata, eventual arestat, de catre procurorul Y", a spus Tudorel Toader.El sustine ca ar trebui sa se stie si numele procurorilor care i-au anchetat pe cei care in cele din urma vor fi achitati de instanta."Poate nu e lipsit de interes sa stim si noi de ce pe unul care fura il punem la zid si spunem ca asta e condamnat si cutare si cutare si dupa aceea el e nevinovat. Ne pare rau, iti dam despagubiri, du-te la CEDO, iti dau aia de la CEDO, vezi daca nu facem o intelegere si o semneaza ministrul Justitiei si scoatem procesul de pe rol, ii dam 2-3 mii de euro, la revedere.Credeti ca trei mii de euro acopera suferinta a trei ani de puscarie nemeritata? Categoric, nu. Si atunci de ce il punem la zid, a furat, e infractor, e cutare, e cutare, e grav, e foarte grav, dar ala care a facut represiunea asta nedreapta nu trebuie sa-l stim si pe ala? Poate va veni vremea cand lucrurile se vor limpezi...Nu e nevoie de legiferare, e foarte simplu, statistic", a explicat Tudorel Toader.analiza Ioanei Ene Dogioiu Rodica Stanoiu in pantaloni. Tudorel Toader face preluari politice si liste negre