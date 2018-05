Prima reactie a CSM la introducerea in Codul Penal a doua noi infractiuni care vizeaza direct judecatorii si procurorii

Care sunt amendamentele criticate

Reactia CSM vine dupa ce Adunarea Generala a judecatorilor din cadrul Judecatoriei Piatra Neamt a decis ca, incepand de luni, sa protesteze, prin intreruperea programului de activitate intre orele 12:00 si 13:00, fata de propunerile de modificare a Codurilor Penale.Pe rolul Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei se afla in procedura parlamentara proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.Propunerile au fost analizate la nivelul CSM, in cadrul comisiei de specialitate, pozitia exprimata de Consiliu fiind transmisa Parlamentului.Aceasta pozitie a fost formata tinand cont si de numeroasele propuneri si observatii comunicate de instantele judecatoresti si de parchetele de pe langa acestea cu privire la proiectul de lege, arata CSM.Aceasta pozitie va fi sustinuta in cadrul dezbaterilor parlamentare din Comisia Iordache de catre reprezentantii CSM."Referitor la preocuparea sistemului judiciar fata de informatiile aparute in spatiul public cu privire la unele amendamente la proiectul de lege in discutie, mentionam ca, in procedura parlamentara, Consiliul nu va sustine acele amendamente care nu corespund dezideratelor de mai sus, respectiv propunerile vizand introducerea infractiunilor desisau alte incriminari de natura sa aduca atingere independentei justitiei", mentioneaza CSM intr-un mesaj semnat de presedintele Simona Marcu.In randul amendamentelor propuse pentru modificarea Codului Penal se numara, intre altele, si cele care privesc introducerea a doua noi articole (art.2801 si 2802), avand urmatorul cuprins:Fapta judecatorului sau procurorului care, cu intentie, incalca normele de drept material ori procesual sau nu respecta deciziile Curtii Constitutionale, a deciziilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in interesul legii ori a hotararilor prealabile pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a deciziilor Curtii Constitutionale, a Hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, a Hotararilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in masura in care au fost invocate de catre parti, urmarind sau acceptand vatamarea sau, dupa caz, favorizarea intereselor unor persoane fizice sau juridice,si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.. Fapta judecatorului sau procurorului care, din culpa, nesocoteste, neindoielnic, normele de drept material ori procesual sau deciziile Curtii Constitutionale, a deciziilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in solutionarea recursurilor in interesul legii ori a hotararilor prealabile pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a deciziilor Curtii Constitutionale, a Hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, a Hotararilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in masura in care au fost invocate de catre parti, iar prin aceasta se produce o vatamare sau favorizare, a intereselor unor persoane fizice sau juridice,si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.I.S.