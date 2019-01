Procurorii care vor sa lucreze in Sectia speciala de ancheta, intervievati de Savonea, Marcu si Ghena

Procedura

Ziare.

com

Decizia a fost luata de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Membru supleant al acestei comisii a fost desemnat judecatorul Nicoleta Tant. Concursul pentru numirea in aceasta sectie a inceput pe 22 noiembrie si se termina pe 15 februarie.Din aceasta comisie mai urmeaza sa faca parte un membru din cadrul Sectiei pentru procurori din CSM si seful SIIJ.La inceputul acestei saptamani, plenul CSM a validat, cu 11 voturi, numirea procurorului Gheorghe Stan la sefia SIIJ. Regulamentul privind numirea, continuarea activitatii si revocarea procurorilor cu functii de executie din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie a fost aprobat prin hotararea plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 911/2018.(1) Comisia de concurs pentru proba constand in sustinerea unui interviu este formata din:a) 3 membri judecatori, care fac parte din Sectia pentru judecatori si au functionat la o instanta de grad de cel putin curte de apel, desemnati de Sectia pentru judecatori;b)u n membru procuror, care face parte din Sectia pentru procurori si a functionat la un parchet de grad de cel putin parchet de pe langa curtea de apel, desemnat de Sectia pentru procurori;c) procurorul-sef sectie.(2) Comisia de concurs pentru proba constand in sustinerea unui interviu isi desemneaza un presedinte dintre membrii acesteia.(3) In componenta comisiei, fiecare sectie isi desemneaza si cate un supleant care il va inlocui de drept, in ordinea stabilita prin hotararea sectiei corespunzatoare, pe acel membru al comisiei care, din motive intemeiate, nu isi poate exercita atributiile. Inlocuirea se efectueaza de presedintele comisiei.(4) Desemnarea membrilor comisiei are loc cu cel putin 10 zile inaintea datei de sustinere a concursului.