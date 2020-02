Procurorii din CSM sesizeaza Comisia Europeana cu privire la citarea a doi membri la Sectia Speciala

Reactia CSM

Citarea in serie

Ziare.

com

Parchetul General a dat publicitatii un comunicat de presa privind audierea, in calitate de martor, a procurorului Nicolae Solomon.," precizeaza comunicatul remis Ziare.com.Nicolae Solomon a fost audiat, luni, la Sectia Speciala. La iesirea de la audieri, a spus ca a fost citat in cazul unei plangeri facute de publicatia "Lumea Justitiei" si ca nu stie nimic despre anchetele care ar fi fost deschise impotriva sa."Nu stiu despre niciunul (dosar - n.red.). Dar stiu ca am primit o solutie de clasare anul trecut. Adica am aflat de dosare dupa solutiile de clasare," declara acesta.Dosarul in care a fost audiat acum este in urma unui denunt facut impotriva Sectiei pentru procurori a CSM, pe motiv ca a inchis un dosar disciplinar al fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi. Decizia sectiei CSM a ramas definitiva la Inalta Curte.Reactia CSM a venit in jurul orei 13.00."La data de 13 februarie a fost citat domnul Nicolae Solomon, in calitate de martor, intr-un dosar inregistrat in 2018 la Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie, avand ca obiect infractiunile de grup infractional organizat si abuz in serviciu. Citarea s-a facut prin organele de politie judiciara, la sediul CSM, pentru data de 17 februarie 2020, fiind semnata de catre doamna procuror Adina Florea.La data de 14 februarie a fost citat domnul Florin Deac, in calitate de martor, intr-un dosar inregistrat in 2018, avand ca obiect infractiunile de neglijenta in serviciu, ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Citarea s-a facut tot prin organele de politie judiciara, la sediul CSM, pentru data de 19 februarie 2020, fiind semnata de acelasi procuror Adina Florea," arata Sectia pentru procurori din CSM, intr-un comunicat de presa remisSursa citata arata ca despre citarea celor doi membri CSM s-au scurs informatii in mass media in dimineata zilei de 17 februarie, inaintea desfasurarii actului procesual, intr-o etapa nepublica a procesului penal.Citarea celor doi membri ar fi avut loc la foarte scurt timp dupa ce Sectia pentru procurori a emis avizele pentru cele trei propuneri inaintate de catre ministrul Justitiei, in vederea ocuparii functiilor de varf la nivelul Ministerul Public, dintre care doua au fost negative."Sectia pentru procurori apreciaza ca citarea a doi membri ai Sectiei in maniera aratata, in cauze aflate pe rolul SIIJ inca din 2018, precum si scurgerea in media a informatiilor privind cele doua activitati procesuale, in contextul derularii procedurii de avizare partial negativa a propunerilor Ministrului Justitiei de ocupare a functiilor inalte la nivelul Ministerului Public si al unei campanii media indreptate impotriva membrilor Sectiei, reprezinta un factor de presiune si de decredibilizate institutionala.Sectia pentru procurori informeaza opinia publica ca va sesiza Comisia Europeana pentru a aduce la cunostinta aceste imprejurari," conchide CSM.Potrivit sursei citate, Sectia pentru procurori va continua sa-si exercite atributiile constitutionale de garantare a independentei fiecarui procuror si a Ministerului Public in ansamblul sau.Procurorul Nicolae Solomon, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a fost citat luni, la ora 14:00, in calitate de martor la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala, intr-o ancheta deschisa de Adina Florea, potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com.Sursele citate au explicat ca este vorba de un dosar care vizeaza fapte din 2018, fara a oferi insa mai multe detalii. Nicolae Solomon a fost vicepresedinte al CSM in 2019.Un alt membru al CSM, procurorul Florin Deac, este citat si el la sediul SIIJ miercuri, pentru a fi audiat ca martor intr-un dosar care vizeaza fapte din 2018, arata sursele citate. Citatiile pentru audiere au fost emise saptamana trecuta.Tot saptamana aceasta este asteptat la Sectia Speciala si procurorul Cristian Ban, potrivit unor surse judiciare citate de Adevarul . Cristian Ban este membru CSM si a fost vicepresedinte al acestei institutii in 2017.Asadar, din diverse motive, zilele acestea, vor fi audiati la SIIJ mai mult de jumatate din membrii Sectiei pentru Procurori a CSM. Sectia pentru procurori are 5 membri: Tatiana Toader (presedinte), Nicolae Solomon, Florin Deac, Cristian Ban si Codrut Olaru.Audierea membrilor CSM are loc intr-un moment in care Sectia pentru procurori analizeaza propunerile pentru numirile sefilor marilor parchete, dar si adjunctii sefilor sau procurorii sefi de secti operative din aceste structuri.Avizul pe care Sectia pentru procurori din CSM il da in aceste cazuri este unul consultativ.